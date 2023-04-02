Турецкий беспилотник с украинским двигателем установил новый рекорд по поражению цели на расстоянии
Турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон установил новый рекорд по поражению цели на расстоянии.
Об этом информирует компания Baykar .
Новый рекорд турецкого беспилотника
Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.
Во время испытаний боевой беспилотник поднялся в воздух в центре, находящийся в Чорлу провинции Текирдаг. Цель находилась в районе Синопа в Черноморском регионе. Дрон успешно поразил цель, а затем приземлился на территории центра.
При этом беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230. Ракету разработала турецкая компания Roketsan.
Напомним, что турецкий беспилотник Bayraktar TB3 через несколько дней совершит свой первый полет. Новый дрон от компании Bayrak имеет отличия от предшественников, в виде складных крыльев.