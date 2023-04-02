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Турецкий беспилотник с украинским двигателем установил новый рекорд по поражению цели на расстоянии

2 апреля 2023 14:36
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Турецкий беспилотник с украинским двигателем
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон установил новый рекорд по поражению цели на расстоянии.

Об этом информирует компания Baykar .

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Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.

Во время испытаний боевой беспилотник поднялся в воздух в центре, находящийся в Чорлу провинции Текирдаг. Цель находилась в районе Синопа в Черноморском регионе. Дрон успешно поразил цель, а затем приземлился на территории центра.

При этом беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230. Ракету разработала турецкая компания Roketsan.

Напомним, что турецкий беспилотник Bayraktar TB3 через несколько дней совершит свой первый полет. Новый дрон от компании Bayrak имеет отличия от предшественников, в виде складных крыльев.

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