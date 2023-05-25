Турция опробовала новую лазерную ракету для дронов
Беспилотник Gök Alp во время испытаний впервые выстрелил миниракетой Mete. Исследования показали хороший результат. Теперь 40-мм ракеты ждет серийное производство.
Об этом пишет турецкая компания-производитель ROKETSAN в Twitter.
Первым дроном, применившим ракеты Mete, стал БПЛА Gök Alp производства оборонной компании PAVO Group. Как отметил председатель правления группы Альпер Озбилен, новую систему вооружения успешно интегрировали в летательные аппараты.
Gök Alp — это коптер, предназначенный для работы в самых сложных условиях. Он получил прочную конструкцию, которая может поднимать полезную нагрузку весом до 13 кг и производить в воздухе до 35 минут.
Ailemizin en küçük üyesi #METE seri üretime hazır! 🚀 pic.twitter.com/CfXg786BaP— Roketsan (@roketsan) 18 мая, 2023
Напомним, специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе . Спецслужба показала эффектное видео.