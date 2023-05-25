Турция опробовала новую лазерную ракету для дронов

Дрон с новой ракетой. Фото: Скриншот

Беспилотник Gök Alp во время испытаний впервые выстрелил миниракетой Mete. Исследования показали хороший результат. Теперь 40-мм ракеты ждет серийное производство.

Об этом пишет турецкая компания-производитель ROKETSAN в Twitter.

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Первым дроном, применившим ракеты Mete, стал БПЛА Gök Alp производства оборонной компании PAVO Group. Как отметил председатель правления группы Альпер Озбилен, новую систему вооружения успешно интегрировали в летательные аппараты.

Gök Alp — это коптер, предназначенный для работы в самых сложных условиях. Он получил прочную конструкцию, которая может поднимать полезную нагрузку весом до 13 кг и производить в воздухе до 35 минут.

Напомним, специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе . Спецслужба показала эффектное видео.