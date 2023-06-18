Турция разработала беспилотник для подводной разведки

Турецкий подводный беспилотник. Фото: Deniz Haber

Турецкая компания Sonitus разработала новый беспилотник для подводной разведки и исследовательской деятельности.

Об этом сообщает издание Deniz Haber.

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"Беспилотный подводный аппарат RAMPUS был разработан для использования в подводной разведке и исследовательской деятельности... RAMPUS сможет выполнять операции на глубине до 1000 метров", — говорится в сообщении компании.

Разработчики заявляют, что подводный беспилотник может использоваться для:

обнаружение подводных угроз,

разведки и наблюдения,

картирование и воспроизведение морского дна,

обследование трубопроводов и подводных сооружений,

океанографических исследований, гидрографических исследований, картографирования поля обломков,

поисково-спасательных работ.

Напомним, украинские разработчики представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч". Он уже работает на нашу победу. Отмечается, что новый беспилотник может преодолевать расстояние до 200 км. При этом он обеспечивает качественную фотосъемку.

Также мы писали, что в Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии обнаружения и уничтожения дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.