Цукерберг рассказал о новой функции для Facebook и Messenger
В скором времени в соцсети Facebook и приложении Messenger появятся каналы, чтобы создавать онлайн-трансляции. Такое обновление должно появиться в ближайшие недели.
Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет The Verge.
Что изменится
"В ближайшие недели каналы трансляции будут поступать на Facebook и Messenger. Страницы смогут делиться голосовыми заметками, текстом, фото/видео и GIF с каждым, кто присоединяется к их каналам", — написал разработчик социальной сети.
Для чего эта функция
В компании отметили, что такие каналы будут предназначены для того, чтобы массово распространять сообщения автора среди подписчиков. Пользователи, которые следят за тем или иным каналом, получат уведомления о новых публикациях автора, среди которых:
- текстовые и голосовые сообщения,
- опрос,
- фото,
- видео и другие.
Тестирование новой функции
В настоящее время в соцсети Facebook тестируется функция каналов. Ее планируют приобщить к инструментам в течение нескольких недель.
Отмечается, что учредителями канала могут стать администраторы официальных страниц человека или компании именно из своего аккаунта.
А уже присоединиться к сообществу можно, используя любую страницу.
Напомним, американский веббраузер Google Chrome всегда отличался большими аппетитами к системе, в связи с чем сильно нагружает батарею ноутбука и смартфона, а иногда тормозит и персональный компьютер. Новая функция браузера позволит узнать, сколько памяти затрачивает каждая вкладка.
Читайте Новини.LIVE!