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Цукерберг рассказал о новой функции для Facebook и Messenger

23 октября 2023 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Цукерберг рассказал о новой функции для Facebook и Messenger
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Carlos Barria
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В скором времени в соцсети Facebook и приложении Messenger появятся каналы, чтобы создавать онлайн-трансляции. Такое обновление должно появиться в ближайшие недели.

Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет The Verge.

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"В ближайшие недели каналы трансляции будут поступать на Facebook и Messenger. Страницы смогут делиться голосовыми заметками, текстом, фото/видео и GIF с каждым, кто присоединяется к их каналам", — написал разработчик социальной сети.

каналы трансляций в Facebook
Так выглядит новая функция. Фото: Марк Цукерберг

Для чего эта функция

В компании отметили, что такие каналы будут предназначены для того, чтобы массово распространять сообщения автора среди подписчиков. Пользователи, которые следят за тем или иным каналом, получат уведомления о новых публикациях автора, среди которых:

  • текстовые и голосовые сообщения,
  • опрос,
  • фото,
  • видео и другие.

Тестирование новой функции

В настоящее время в соцсети Facebook тестируется функция каналов. Ее планируют приобщить к инструментам в течение нескольких недель.

Отмечается, что учредителями канала могут стать администраторы официальных страниц человека или компании именно из своего аккаунта.

А уже присоединиться к сообществу можно, используя любую страницу.

Напомним, американский веббраузер Google Chrome всегда отличался большими аппетитами к системе, в связи с чем сильно нагружает батарею ноутбука и смартфона, а иногда тормозит и персональный компьютер. Новая функция браузера позволит узнать, сколько памяти затрачивает каждая вкладка.

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