Цукерберг рассказал о новой функции для Facebook и Messenger

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Carlos Barria

В скором времени в соцсети Facebook и приложении Messenger появятся каналы, чтобы создавать онлайн-трансляции. Такое обновление должно появиться в ближайшие недели.

Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет The Verge.

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"В ближайшие недели каналы трансляции будут поступать на Facebook и Messenger. Страницы смогут делиться голосовыми заметками, текстом, фото/видео и GIF с каждым, кто присоединяется к их каналам", — написал разработчик социальной сети.

Так выглядит новая функция. Фото: Марк Цукерберг

Для чего эта функция

В компании отметили, что такие каналы будут предназначены для того, чтобы массово распространять сообщения автора среди подписчиков. Пользователи, которые следят за тем или иным каналом, получат уведомления о новых публикациях автора, среди которых:

текстовые и голосовые сообщения,

опрос,

фото,

видео и другие.

Тестирование новой функции

В настоящее время в соцсети Facebook тестируется функция каналов. Ее планируют приобщить к инструментам в течение нескольких недель.

Отмечается, что учредителями канала могут стать администраторы официальных страниц человека или компании именно из своего аккаунта.

А уже присоединиться к сообществу можно, используя любую страницу.

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