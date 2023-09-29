Цукерберг представил умные очки с ИИ: когда можно приобрести и сколько будут стоить

Марк Цукерберг во время презентации очков. Фото: Reuters

В среду, 27 сентября, генеральный директор Meta Марк Цукерберг представил новое поколение умных очков Ray-Ban. Они, в частности, могут проводить прямые трансляции в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает издание Reuters.

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По словам Цукерберга, умные очки Ray-Ban нового поколения поступит в продажу с 17 октября. Их стоимость будет составлять 299 долларов.

Марк Цукерберг во время презентации очков. Фото: Reuters

Сообщается, что очки будут оборудованы новым ассистентом Meta AI. Соответственно, гаджет сможет вести прямые эфиры в Facebook и Instagram, делать фото или видео, а также рассказывать, что видит человек перед собой.

Это, как утверждают разработчики, является достижением по сравнению с предыдущим поколением гаджета, который мог делать только фотографии.

Марк Цукерберг во время презентации очков. Фото: Reuters

Напомним, Министерство внутренних дел Великобритании призвало руководителя Meta Марка Цукерберга не разворачивать сквозное шифрование в чатах Instagram и Facebook. Правительство страны готовит программу контроля, которая вынудит технологического гиганта переосмыслить свой план. Новую компанию по борьбе с шифрованием за прошедшие сутки презентовала министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.

Ранее Meta объявила о введении новых изменений в своих социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей Евросоюза. Согласно этим обновлениям, пользователи смогут просматривать публикации и видеоролики от тех, кого они отслеживают, в хронологическом порядке, без вмешательства алгоритмов.