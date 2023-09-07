Трансляции запусков SpaceX теперь будут доступны только в соцсети Х

Запуск ракеты Space X. Иллюстративное фото: google.com

Недавно Илон Маск анонсировал запуск функции прямых трансляций в соцсети X, ранее известной как Twitter. Компания SpaceX откажется от трансляций на YouTube и будет показывать новые запуски ракет на X.

Об этом пишет Space Explored.

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Что известно о новой функции Х

С момента покупки компании Twitter Илон Маск ведет жесткую борьбу с конкурентами. Так, соцмеража замедляла скорость переходов по ссылкам на конкурентные платформы, удаляла их аккаунты и копировала функции.

На этот раз в Х добавили функцию трансляций, ранее отмененное предыдущим руководством компании. В настоящее время другая компания Илона Маска SpaceX планирует транслировать свои запуски на Х.

Так, в прошлые выходные из YouTube удалили запланированные трансляции запуска Starlink Group 6-12, приземление экипажа Crew-6 и миссии ротации астронавтов на МКС в рамках программы коммерческих полетов NASA.

Незадолго до удаления на YouTube была опубликована расстыковка и отлет с МКС корабля Crew-6, а также запуск спутников собственной разработки для Агентства космического развития. Таким образом, удаление анонсов было неожиданностью.

Напомним, СМИ писали, что изменения Илона Маска в соцсети X помогли российской пропаганде.

Также в США подали в суд на SpaceX Илона Маска.