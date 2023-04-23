TikTok получает прибыль от продажи нелегальной и опасной косметики: детали

Приложение TikTok. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TikTok получает прибыль от продажи незаконных и потенциально опасных косметических товаров, включая поддельную косметику и кремы для кожи, отпускаемые только по рецепту. В то же время, социальная сеть заявляет о своей "нулевой толерантности" к недобросовестным продавцам.

Об этом сообщает The Guardian.

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Поддельные версии духов Dior, вазелиновые бальзамы для губ и туши для ресниц Maybelline являются одними из продуктов, продаваемых сторонними продавцами через внутренний маркетплейс TikTok.

На прошлой неделе также открыто рекламировались лосьоны для отбеливания кожи, содержащие запрещенные ингредиенты и сильнодействующие кремы от акне, которые отпускаются только по рецепту.

Эти продукты продаются через TikTok Shop — магазин в приложении, позволяющий пользователям покупать товары, рекламирующие влиятельные лица и бренды. Там также есть вкладка "магазин", где пользователи могут просматривать товары от косметики и одежды до туалетных полотенец и спортивных напитков.

С момента запуска в 2021 году эта функция помогла превратить TikTok в место для онлайн-торговли.

TikTok заявляет, что имеет строгие правила в отношении продаж

TikTok, принимающий 5% комиссии по продажам, заявляет, что имеет строгие правила относительно того, что можно продавать через TikTok Shop, в частности, запрещает "рекламу и продажу" всех поддельных товаров. Также запрещается продажа лекарств, отпускаемых только по рецепту, таких как крем от прыщей, и кремов для отбеливания кожи, содержащих запрещенные ингредиенты.

"Обеспечивая безопасность и подлинность продуктов, продаваемых на нашей платформе, мы создаем положительный опыт покупок, которому пользователи могут доверять", — добавляется в политике TikTok.

Однако анализ показывает, что правила не применяются эффективно, а нелегальная косметика регулярно рекламируется пользователям через ленты контента и результаты поиска.

Поддельные косметические средства в TikTok

На прошлой неделе девять из первых 12 результатов, показанных людям, искавшим "духи" в разделе "Магазин TikTok", оказались поддельными. Среди них были вариации духов Sauvage от Dior с такими названиями как "Suave" и "Savage", а также копия духов Flowerbomb от Viktor and Rolf, которые на первый взгляд выглядели одинаково, но на самом деле назывались "Mark and Victor".

Поиски туши для ресниц и других средств для макияжа также привели к рекомендациям продуктов, которые оказались поддельными. В некоторых случаях эти товары продолжали продаваться на рынке, даже если они были четко обозначены как подделки.

Распространенность подделок привела к предупреждениям некоторых клиентов TikTok Shop. Женщина из Великобритании, купившая подарочный набор косметики за 25 фунтов стерлингов, сказала, что она "разозлилась" после того, как ей прислали один блеск для губ, который оказался подделкой.

"Будьте осторожны, когда делаете заказ в TikTok Shop. Пожалуйста, проверяйте продавцов, потому что вокруг так много подделок. Это не стоит потери денег. Я даже не могу связаться с компанией, и, как ни странно, в их магазине сейчас ничего нет", — подчеркнула женщина.

Другая клиентка магазина TikTok рассказала, что ей прислали некачественные духи, которые "буквально пахнут лаком для ногтей" после заказа. Она написала продавцу сообщение с просьбой вернуть деньги, но получила ответ, что из-за того, что товар был открыт, он не может быть возвращен.

Продукция в TikTok не проходит проверку на безопасность

Эксперты по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей утверждают, что продукция вряд ли прошла проверку на безопасность в соответствии с британскими стандартами и содержит неизвестные потенциально токсичные ингредиенты.

Согласно данным листинга TikTok, многие нелегальные товары, продаваемые через магазин соцсети, производятся в Китае и отправляются в Великобританию, при этом подробности об их происхождении и производственных процессах неизвестны. Тесты изъятой контрафактной косметики, проведенные полицейским отделом по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, ранее обнаружили, что многие из них содержат "токсичные уровни" мышьяка, ртути и свинца.

Напомним, офис Комиссара по информации Великобритании оштрафовал TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов. Причиной стали нарушения закона о защите данных, в частности, за использование персональной информации детей младше 13 лет без согласия родителей.