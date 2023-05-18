Tesla рассматривает Индию как потенциальное место для строительства нового завода электромобилей

Генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск наблюдает за круглым столом во время 6-го саммита «Выбирай Францию» в Шато де Версаль. Фото: REUTERS / Людовик Марин / POOL

Tesla выдвинула предложение создать фабрику в Индии, направленную на производство электромобилей для внутреннего рынка и экспорта. На этой неделе состоятся переговоры о потенциальном строительстве.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Еще один автомобильный завод Маска

Tesla внесла предложение о строительстве завода по производству электромобилей после того, как Индия отказалась уменьшать высокий импортный налог на автомобили. Он может достигать 100%, о чем компания Илона Маска пыталась заключить договоренность. Индия выразила желание, чтобы Tesla производила свои автомобили на территории страны, однако Маск изначально хотел оценить рынок через импорт. Позже переговоры зашли в тупик.

В недавних частных переговорах Tesla предложила Индии создать новый автомобильный завод, хотя детали, такие как местоположение и размер инвестиций остались неизвестными.

На этой неделе руководители компании едут в Индию, где планируют встретиться с правительством, чтобы обсудить местные источники поставок компонентов и другие вопросы, связанные с производством электромобилей.

Напомним, что компания Tesla начала строительство литиевого нефтеперерабатывающего завода в Техасе. По словам генерального директора Илона Маска, фабрика должна производить достаточно металла для аккумуляторов, чтобы создать около 1 миллиона электромобилей (EV) к 2025 году.

Также мы сообщали, что недавно, 14 мая, компания Илона Маска вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink. На странице SpaceX опубликовали видеозапуск.