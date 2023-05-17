Tesla обучила своих роботов навыкам человека

Роботы-гуманоиды Tesla. Фото: скриншот Tesla/Youtube

Компания Tesla продемонстрировала последние достижения своих человекоподобных роботов. Они теперь способны самостоятельно передвигаться, хотя пока не очень быстро, повторять движения человека и переносить предметы.

Об этом говорится в видео-презентации Tesla.

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Робот Tesla Bot

Робот Tesla Bot, известный также как Optimus, активно изучает окружающую среду и запоминает, с чем можно взаимодействовать и в какие моменты это необходимо, рассказал Маск. Рост робота составляет 172 сантиметра, его вес почти 60 кг. Он способен передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать грузы массой до 20 кг.

Важно отметить, что Tesla Bot проектируется с учетом того, что в случае необходимости взрослый человек сможет легко обезвредить робота и уйти.

В настоящий момент нет конкретных сроков для запуска роботов в серийное производство. Tesla планирует начать производство Tesla Optimus после запуска массового производства Cybertruck в этом году, однако точные даты релиза не уточняются.

По задумке, Optimus должен заменить человека в выполнении большей части рутинных задач, таких как покупки в магазинах и другие повседневные заботы. Однако в Tesla заверяют, что робот не будет забирать рабочие места у людей.

Предполагается, что стоимость такого робота составит до 20 тысяч долларов (около 740 тысяч гривен), что значительно ниже стоимости существующих аналогов.

Напомним, что предприниматель и любитель активного отдыха из Канады Джимми Ченг придумал как превратить электромобиль Tesla Model Y в компактный дом на колесах. Его идея покорила пользователей соцсетей.