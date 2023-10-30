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Telegram провел самое масштабное обновление в 2023 году — что изменилось

30 октября 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Telegram провел самое масштабное обновление в 2023 году — что изменилось
Приложение Telegram на телефоне. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

WhatsApp продолжает брать на вооружение функции Telegram, в то время как последний продолжает инновации. В последнем обновлении до 10.2 версии Telegram добавили ряд улучшений. 

Об этом сообщает УНИАН.

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Самое масштабное обновление Telegram в 2023 году

Сообщается, что самое заметное обновление — цитирование конкретных частей сообщения в комментариях, при этом выбранный фрагмент становится выделенным. Теперь достаточно просто выделить нужный участок текста и активировать функцию "Цитировать".

Обновление Telegram в 2023 году
Обновление Telegram в 2023 году. Фото: УНИАН

Также была добавлена опция преобразования любого участка текста в цитату, позволяя одному сообщению содержать несколько таких выделений. Когда вы шлете ссылку в чате, теперь можно настроить, как именно она будет выглядеть: определить расположение текста и размер изображения. Более того, теперь пользователь может решить, для какой конкретной ссылки в сообщении отображать превью.

Кроме того, для обладателей Premium-подписки появилась возможность выбирать уникальный цвет или сочетание цветов для своего имени, которое будет отображаться в группах. Такой же цвет будет использован для ссылок и цитированных ответов пользователя.

Обновление Telegram в 2023 году
Обновление Telegram в 2023 году. Фото: УНИАН

Среди прочих обновлений в Telegram 10.2 заметны: функция быстрой перемотки "сторис", настройки вспышки для селфи-камеры и улучшенное форматирование текста на устройствах Android.

Напомним, что Telegram ограничил доступ к официальному каналу ХАМАС. Однако ограничения коснутся только пользователей Android в соответствии с правилами Google Play.

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