Технику для разминирования будут делать из строительных машин

Старенький гусеничный трактор Т-150 сельскохозяйственного назначения, которого переквалифицировали в дистанционно управляемую машину разминирования. Фото: Олег Синегубов

Украинские заводы по машиностроению планируют ежегодно производить десятки пиротехнических машин тяжелого типа с локализацией от 15% до 50%, в том числе тысячи автомобилей для перевозки противоминных команд. Эти нововведения обсуждали на встрече чиновников с компаниями-производителями подобной техники.

Об этом сообщает Авто24.

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Результаты обсуждения по изготовлению пиротехнического оборудования

В совещании по техническому обеспечению по разминированию приняли участие представители ПК "Пожмашина", научно-производственного объединения "Практика", АО "Черкасский автобус", ООО "Украинская бронетехника", ГП "Харьковский завод специальных машин".

Отечественная промышленность также может производить транспортные средства для перевозки взрывоопасных материалов, грузовые автомобили, бронированные погрузчики и, в частности, до пяти машин разминирования ежемесячно для подготовки почвы перед посевом.

"Отечественные производители способны выпускать за год сотни единиц машин и другого оборудования для уничтожения взрывоопасных предметов, переоборудовать гражданскую строительную технику под нужды разминирования. Мы настроены максимально использовать возможности украинских производителей по изготовлению таких машин и оборудования", — рассказала первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Масштабы минирований и планы разминирования

Участники совещания согласны ускорить процедуру сертификации новых специальных машин с механизированным разминированием и переоборудованных образцов строительной техники для разминирования. Это позволит быстрее производить и поставлять готовую продукцию заказчикам.

Правительство начало подготовку бюджетного проекта на следующий год, в котором будут выделены средства для приобретения отечественной техники для разминирования на территории страны.

Приблизительно 174 тысячи кв. км территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. В этом году планируется разминирование и восстановление до эксплуатации до 35% сельскохозяйственных земель (470 тысяч гектаров), определенных как первоочередные для разминирования.

Напомним, что Украина уже использует на фронте западные системы для разминирования, предоставленные западными партнерами. Но западной инженерной техники не хватает, учитывая объемы заминированной россиянами территории.