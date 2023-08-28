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Тайна раскрыта: ученые рассказали, где находится больше всего запасов золота

28 августа 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тайна раскрыта: ученые рассказали, где находится больше всего запасов золота
Ядро земли. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ядре Земли находится около 99% запасов золота. Его хватило бы, чтобы полностью покрыть сушу планеты.

Об этом говорится в материале Nature.

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Итак, австралийские ученые провели исследование, изучая состав Земли.

Золото, обнаруженное в ядре планеты, связано с процессами ее формирования. К тому же оно сосредоточено вместе с другими драгоценными металлами и минералами, образующими сложную структуру.

Вывод ученых

В ходе проведенного исследования ученые пришли к выводу, что золота в ядре Земли настолько много, что его хватит для того, чтобы покрыть всю сушу планеты.

"Это открытие переворачивает наше понимание геологических процессов и распределения драгоценных металлов. Вопрос о том, как можно было бы использовать эти ресурсы, остается открытым, но это дает новые перспективы для научных исследований и инженерных технологий", — говорят ученые.

Кроме этого, специалисты будут изучать возможность извлечения этого золота из ядра. В то же время получить доступ к соответствующим глубинам является технически сложным и даже рискованным. Несмотря на большие запасы, методы добычи золота все равно находятся вне зоны их применения.

Напомним, для создания колонии на Красной планете нужно всего 22 человека. Правда, для этого нужно подобрать людей с определенными типами личности. К таким выводам пришли ученые.

Также мы писали, что NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin намерены создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе. А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов.

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