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Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота

3 февраля 2023 19:51
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Искусственный интеллект - судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота
Некоторые юристы раскритиковали такой подход
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Колумбии судья Хуан Мануэль Падилья воспользовался чат-ботом ChatGPT, чтобы вынести приговор.

Об этом пишет The Guardian.

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Подробности

Суд города Катахена решал, должна ли страховка ребенка с аутизмом покрывать все расходы по его лечению. Судья спросил у искусственного интеллекта, как применяются законы в случае финансирования лечения мальчика, и сослался на прецедент.

"Освобождается несовершеннолетний с аутизмом от оплаты за терапию?" — спросил Падилья у ChatGPT.

ChatGPT ответил: "Да, это правильно. Согласно правилам Колумбии, несовершеннолетние с диагнозом аутизм освобождаются от платы за терапию".

Следовательно, суд принял решение, что все медицинские и транспортные расходы ребенка должны быть оплачены страховкой, поскольку его родители не могут себе позволить их.

Некоторые юристы подвергли критике такой подход. Хуан Мануэль Падилья защитил свое решение, допустив, что использование технологий может сделать правовую систему Колумбии более эффективной.

Напомним, что недавние ученые научили искусственный интеллект самостоятельно генерировать музыку в любом жанре. То есть человек может написать "заказ", что должен играть и в каком жанре, а робот подберет через алгоритмы наиболее подходящий вариант и напишет свою музыку.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта люди могут быстрее находить решение по тому или иному вопросу. А также узнавать новое. Пластический хирург из Великобритании Джулиан Де Сильва благодаря компьютерным технологиям выяснил, какой мужчина самый красивый в мире.

 

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