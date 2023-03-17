Starlink выпускает "глобальный пакет" спутникового интернета
Компания SpaceX представила тариф Starlink Roam, позволяющий получить доступ к интернету практически с любой точки планеты.
Об этом компания заявила на своей официальной странице.
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Пользователи могут выбрать портативную антенну за 599 долларов или антенну, предназначенную для использования в движении, за 2 500 долларов. Этот тариф — это возможность для клиентов использовать Starlink в местах, где подключение было ненадежным или полностью недоступным. Подписку можно будет останавливать и восстанавливать в любое время, при этом счет будет взиматься с шагом за один месяц.
В настоящее время услуга доступна только в странах, где Starlink официально представлен.
Компания заявляет, что благодаря расширенным возможностям Starlink может подключаться к большему количеству спутников, обеспечивая стабильное соединение в пути. Оборудование предназначено для стационарной установки на машине и устойчиво к тяжелым природным условиям.
"Starlink Roam идеально подходит для клиентов, путешествующих в места, где подключение было ненадежным или совсем недоступным", — говорится на сайте.
Напомним, недавно стало известно, что компании Илона Маска SpaceX грозит немалый штраф от правительства США . Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.