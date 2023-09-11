Starlink должен продолжать полностью функционировать в Украине, — Блинкен

Украинский военный со спутником Starlink. Фото: Цензор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать прошлогоднее сообщение Илона Маска о том, что основатель SpaceX отказался удовлетворить украинский запрос об активации системы Starlink в аннексированном Москвой крымском порту Севастополь. Таким образом, он не помог ВСУ атаковать российские военные суда.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отвечая на вопрос, должен ли Илон Маск ответить за отказ предоставить Украине дополнительные возможности системы Starlink, Блинкен сказал: "Я не могу говорить об этом конкретном эпизоде" .

"Вот что я могу вам сказать: Starlink является жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы они могли общаться друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться при защите всей территории Украины", — сказал он.

Илон Маск отказался помочь ВСУ

На минувшей неделе на социальной медиа-платформе X, которой он владеет, Маск заявил, что ему пришлось отклонить экстренный запрос от Украины на активацию Starlink в Севастополе.

"Очевидное намерение заключалось в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился по их запросу, тогда SpaceX была бы явным соучастником большой войны и способствовала бы эскалации конфликта", — заявил Маск.

Позже Маск угрожал полностью выключить Starlink и вызвал возмущение, предложив "мирный" план.

Ранее мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском. Ранее стало известно о том, что бизнесмен выключил сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот РФ.