Starlink должен продолжать полностью функционировать в Украине, — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать прошлогоднее сообщение Илона Маска о том, что основатель SpaceX отказался удовлетворить украинский запрос об активации системы Starlink в аннексированном Москвой крымском порту Севастополь. Таким образом, он не помог ВСУ атаковать российские военные суда.
Об этом сообщает Bloomberg.
Блинкен отказался от комментариев
Отвечая на вопрос, должен ли Илон Маск ответить за отказ предоставить Украине дополнительные возможности системы Starlink, Блинкен сказал: "Я не могу говорить об этом конкретном эпизоде" .
"Вот что я могу вам сказать: Starlink является жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы они могли общаться друг с другом, и особенно для военных, чтобы общаться при защите всей территории Украины", — сказал он.
Илон Маск отказался помочь ВСУ
На минувшей неделе на социальной медиа-платформе X, которой он владеет, Маск заявил, что ему пришлось отклонить экстренный запрос от Украины на активацию Starlink в Севастополе.
"Очевидное намерение заключалось в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился по их запросу, тогда SpaceX была бы явным соучастником большой войны и способствовала бы эскалации конфликта", — заявил Маск.
Позже Маск угрожал полностью выключить Starlink и вызвал возмущение, предложив "мирный" план.
Ранее мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском. Ранее стало известно о том, что бизнесмен выключил сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот РФ.