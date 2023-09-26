Spotify не будет запрещать музыку, созданную искусственным интеллектом
Компания Spotify не намерена полностью запрещать распространение музыки, созданной искусственным интеллектом, на своей платформе. Однако ограничения все-таки будут.
Об этом сообщил основатель Spotify Дэниел Эк в интервью BBC.
Spotify и искусственный интеллект
Руководитель компании Дэниел Эк сообщил BBC, что технология искусственного интеллекта полностью имеет право на существование в музыкальной индустрии. Однако не тогда, когда речь идет о копировании живых исполнителей без их согласия.
По мнению Дэниела, вопрос искусственного интеллекта в музыке еще много лет будет вызывать споры в индустрии.
В общем, Эк назвал три вида использования ИИ в музыке:
- инструменты, такие как автотюн, которые улучшают музыку и являются приемлемыми;
- инструменты, имитирующие артистов, которые не приемлемы;
- музыка, созданная ИИ, которая явно находится под влиянием существующих артистов, но не имитирует их полностью, что является чем-то средним.
И хотя компания не запрещает ИИ полностью, но также не позволяет использовать ее контент в целях машинного обучения или обучения ИИ-моделей.
Артисты и искусственный интеллект
Ранее в этом году пользователь Ghostwriter клонировал голоса артистов The Weeknd и Drake в песне Heart on My Sleeve с помощью искусственного интеллекта и разместил трек на разных стриминговых платформах.
Ghostwriter даже пытался выдвинуть песню на номинацию "Грэмми", однако ему отказали. В апреле трек удалили из Spotify и других платформ.
Конечно, ни Дрейк, ни The Weeknd не давали согласия и даже не знали об использовании их голосов.
"Вы можете себе представить, что кто-то загружает песню, утверждая, что это Мадонна, даже если это не так. Мы уже видели почти все в истории Spotify, когда люди пытались обыграть нашу систему", — сказал Дэниел Эк.
Артисты все чаще выступают против искусственного интеллекта. К примеру, в прошлом месяце ирландский исполнитель Hozier заявил, что рассматривает возможность забастовки из-за угрозы ИИ для его профессии.
Напомним, исследования показали, что чат-боты с искусственным интеллектом теперь могут превзойти людей в творческих задачах.