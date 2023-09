Spotify не будет запрещать музыку, созданную искусственным интеллектом

Логотип стриминговой платформы Spotify. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Мария Кагал Редактор международного отдела

Компания Spotify не намерена полностью запрещать распространение музыки, созданной искусственным интеллектом, на своей платформе. Однако ограничения все-таки будут.

Об этом сообщил основатель Spotify Дэниел Эк в интервью BBC.

Spotify и искусственный интеллект

Руководитель компании Дэниел Эк сообщил BBC, что технология искусственного интеллекта полностью имеет право на существование в музыкальной индустрии. Однако не тогда, когда речь идет о копировании живых исполнителей без их согласия.

По мнению Дэниела, вопрос искусственного интеллекта в музыке еще много лет будет вызывать споры в индустрии.

В общем, Эк назвал три вида использования ИИ в музыке:

инструменты, такие как автотюн, которые улучшают музыку и являются приемлемыми;

инструменты, имитирующие артистов, которые не приемлемы;

музыка, созданная ИИ, которая явно находится под влиянием существующих артистов, но не имитирует их полностью, что является чем-то средним.

И хотя компания не запрещает ИИ полностью, но также не позволяет использовать ее контент в целях машинного обучения или обучения ИИ-моделей.

Артисты и искусственный интеллект

Ранее в этом году пользователь Ghostwriter клонировал голоса артистов The Weeknd и Drake в песне Heart on My Sleeve с помощью искусственного интеллекта и разместил трек на разных стриминговых платформах.

Ghostwriter даже пытался выдвинуть песню на номинацию "Грэмми", однако ему отказали. В апреле трек удалили из Spotify и других платформ.

Конечно, ни Дрейк, ни The Weeknd не давали согласия и даже не знали об использовании их голосов.

"Вы можете себе представить, что кто-то загружает песню, утверждая, что это Мадонна, даже если это не так. Мы уже видели почти все в истории Spotify, когда люди пытались обыграть нашу систему", — сказал Дэниел Эк.

Артисты все чаще выступают против искусственного интеллекта. К примеру, в прошлом месяце ирландский исполнитель Hozier заявил, что рассматривает возможность забастовки из-за угрозы ИИ для его профессии.

Напомним, исследования показали, что чат-боты с искусственным интеллектом теперь могут превзойти людей в творческих задачах.