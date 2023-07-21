Сооснователь Google Брин снова вернулся к работе в компании, — СМИ

Соучредитель Google Сергей Брин. Фото: The Wall Street Journal

Сооснователь Google Брин вернулся к работе в компании. Теперь он занимается исследователями искусственного интеллекта над созданием системы Gemini.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Возвращение Брина в Google

Как известно, по возвращении Сергей Брин работает над развитием модели искусственного интеллекта Gemini.

Он посещал офисы технологического гиганта в Калифорнии в последние месяцы по три-четыре дня в неделю. Обсуждал технические вопросы, измерение производительности программы искусственного интеллекта.

Также Брин занимался кадровыми вопросами, в частности в найме востребованных исследователей.

Издание отмечает, что увеличение присутствия Брина в Google отражает поворотный момент в области искусственного интеллекта и его давний интерес к технологии.

Напомним, недавно неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.