Сооснователь Google Брин снова вернулся к работе в компании, — СМИ
Сооснователь Google Брин вернулся к работе в компании. Теперь он занимается исследователями искусственного интеллекта над созданием системы Gemini.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Возвращение Брина в Google
Как известно, по возвращении Сергей Брин работает над развитием модели искусственного интеллекта Gemini.
Он посещал офисы технологического гиганта в Калифорнии в последние месяцы по три-четыре дня в неделю. Обсуждал технические вопросы, измерение производительности программы искусственного интеллекта.
Также Брин занимался кадровыми вопросами, в частности в найме востребованных исследователей.
Издание отмечает, что увеличение присутствия Брина в Google отражает поворотный момент в области искусственного интеллекта и его давний интерес к технологии.
Напомним, недавно неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.