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Сооснователь Google Брин снова вернулся к работе в компании, — СМИ

21 июля 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сооснователь Google Брин снова вернулся к работе в компании, — СМИ
Соучредитель Google Сергей Брин. Фото: The Wall Street Journal
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сооснователь Google Брин вернулся к работе в компании. Теперь он занимается исследователями искусственного интеллекта над созданием системы Gemini.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Возвращение Брина в Google

Как известно, по возвращении Сергей Брин работает над развитием модели искусственного интеллекта Gemini.

Он посещал офисы технологического гиганта в Калифорнии в последние месяцы по три-четыре дня в неделю. Обсуждал технические вопросы, измерение производительности программы искусственного интеллекта.

Также Брин занимался кадровыми вопросами, в частности в найме востребованных исследователей.

Издание отмечает, что увеличение присутствия Брина в Google отражает поворотный момент в области искусственного интеллекта и его давний интерес к технологии.

Напомним, недавно неизвестный разработчик создал свой аналог искусственного интеллекта ChatGPT — WormGPT, предназначенный для помощи хакерам в создании вредоносных программ и проведении фишинговых атак. Доступ к чату возможен через оформление подписки.

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