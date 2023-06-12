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SpaceX снова запустит спутники Starlink: прямая трансляция

12 июня 2023 05:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
SpaceX снова запустит спутники Starlink: прямая трансляция
Ракета SpaceX Falcon 9 запускается во Флориде 4 июня 2023 года. Фото: SpaceX
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 12 июня, SpaceX планирует запустить на околоземную орбиту еще одну партию из 53 спутников Starlink. Запуск можно посмотреть в прямом эфире.

Об этом сообщает Space.com.

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Во Флориде ракета Falcon 9 со спутниками Starlink должна стартовать сегодня в 10:10 (по летнему времени — UTC+3) со станции космических сил.

"Если все пойдет по плану, первая степень Falcon 9 вернется на Землю примерно через 8,5 минуты после старта для точного приземления беспилотного корабля SpaceX A Shortfall of Gravitas, который будет размещен в Атлантическом океане", — сообщает издание.

В SpaceX отметили, что это будет девятый запуск и посадка этой ракеты. Верхняя ее степень будет продолжать переносить Starlink на низкую околоземную орбиту, разместив их там примерно через 65 минут после старта.

SpaceX запустила более 4 500 спутников Starlink, и почти 4 200 из них сейчас работают.

Напомним, что 14 мая компания Илона Маска вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink. На странице SpaceX опубликовали видеозапуск.

Также мы писали, что глава компании SpaceX Илон Маск объявил о своих планах вскоре совершить полет суперракеты Starship. Несмотря на то, что первый запуск был неудачен и ракету пришлось уничтожить, Маск не оставляет надежд на успешный полет в космическое пространство.

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