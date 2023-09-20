Sony объявила список игр, которые в октябре удалит из PS Plus
Японская корпорация Sony, которая недавно стала блокировать турецкие аккаунты пользователей из РФ, в октябре проведёт очистку своего цифрового сериуса PS Plus. В конце этого года покинут сервис 16 игр.
Об этом сообщает портал gagadget.
В список попали две части Far Cry
Не так давно японцы пополнили библиотеку 16 своими новыми творениями, но решили изъять 16 старых игр. Соответственно, с 17 октября будут недоступны 3, 4 и 5 части японского боевика Yakuza, который был создан, как эксклюзив для Playstation. Так что любимцам похождений Кирю Казумы придется попрощаться с некоторыми его приключениями.
Удар от японцев почувствуют на себе и поклонники серии приключенческих экшнов от первого лица Far Cry. Противодействовать южноазиатскому террористу Пейгану Мину и лидеру жестокой религиозной секты "Врата Эдема" Иосифу Сиду больше не получится - в конце октября Far Cry 4 и Far Cry 5 станут недоступными.
Полный список игр, которые будут недоступны с 17 октября
- The Medium
- The Quarry
- Far Cry 4
- Far Cry 5
- INSIDE
- LIMBO (Deluxe)
- Astebreed
- Clouds & Sheep 2
- GAL*GUNVOLT BURST
- Goosebumps: The Game
- NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
- The Crew
- TorqueL
- Yakuza 3 Remastered (Deluxe)
- Yakuza 4 Remastered (Deluxe)
- Yakuza 5 Remastered (Deluxe)
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