Sony объявила список игр, которые в октябре удалит из PS Plus

Антагонист Far Cry 5 Иосиф Сид. Скриншот из игры

Японская корпорация Sony, которая недавно стала блокировать турецкие аккаунты пользователей из РФ, в октябре проведёт очистку своего цифрового сериуса PS Plus. В конце этого года покинут сервис 16 игр.

Об этом сообщает портал gagadget.

Читайте также:

В список попали две части Far Cry

Не так давно японцы пополнили библиотеку 16 своими новыми творениями, но решили изъять 16 старых игр. Соответственно, с 17 октября будут недоступны 3, 4 и 5 части японского боевика Yakuza, который был создан, как эксклюзив для Playstation. Так что любимцам похождений Кирю Казумы придется попрощаться с некоторыми его приключениями.

Удар от японцев почувствуют на себе и поклонники серии приключенческих экшнов от первого лица Far Cry. Противодействовать южноазиатскому террористу Пейгану Мину и лидеру жестокой религиозной секты "Врата Эдема" Иосифу Сиду больше не получится - в конце октября Far Cry 4 и Far Cry 5 станут недоступными.

Полный список игр, которые будут недоступны с 17 октября

The Medium

The Quarry

Far Cry 4

Far Cry 5

INSIDE

LIMBO (Deluxe)

Astebreed

Clouds & Sheep 2

GAL*GUNVOLT BURST

Goosebumps: The Game

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

The Crew

TorqueL

Yakuza 3 Remastered (Deluxe)

Yakuza 4 Remastered (Deluxe)

Yakuza 5 Remastered (Deluxe)

Напомним, что ранее появилась информация о том, что реслер и актер Джон Сина примет участие в озвучке файтинга Mortal Kombat 1. А в WSJ узнали, что в скором времени на YouTube тоже можно будет поиграть в онлайн-игру.