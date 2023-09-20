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Sony объявила список игр, которые в октябре удалит из PS Plus

20 сентября 2023 17:34
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Sony объявила список игр, которые в октябре удалит из PS Plus
Антагонист Far Cry 5 Иосиф Сид. Скриншот из игры
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Японская корпорация Sony, которая недавно стала блокировать турецкие аккаунты пользователей из РФ, в октябре проведёт очистку своего цифрового сериуса PS Plus. В конце этого года покинут сервис 16 игр.

Об этом сообщает портал gagadget.

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В список попали две части Far Cry

Не так давно японцы пополнили библиотеку 16 своими новыми творениями, но решили изъять 16 старых игр. Соответственно, с 17 октября будут недоступны 3, 4 и 5 части японского боевика Yakuza, который был создан, как эксклюзив для Playstation. Так что любимцам похождений Кирю Казумы придется попрощаться с некоторыми его приключениями.

Удар от японцев почувствуют на себе и поклонники серии приключенческих экшнов от первого лица Far Cry. Противодействовать южноазиатскому террористу Пейгану Мину и лидеру жестокой религиозной секты "Врата Эдема" Иосифу Сиду больше не получится - в конце октября Far Cry 4 и Far Cry 5 станут недоступными.

Полный список игр, которые будут недоступны с 17 октября

 

  • The Medium
  • The Quarry
  • Far Cry 4
  • Far Cry 5
  • INSIDE
  • LIMBO (Deluxe)
  • Astebreed
  • Clouds & Sheep 2
  • GAL*GUNVOLT BURST
  • Goosebumps: The Game
  • NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
  • The Crew
  • TorqueL
  • Yakuza 3 Remastered (Deluxe)
  • Yakuza 4 Remastered (Deluxe)
  • Yakuza 5 Remastered (Deluxe)

Напомним, что ранее появилась информация о том, что реслер и актер Джон Сина примет участие в озвучке файтинга Mortal Kombat 1. А в WSJ узнали, что в скором времени на YouTube тоже можно будет поиграть в онлайн-игру.

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