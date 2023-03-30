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Сколько рабочих мест может уничтожить искусственный интеллект: эксперты назвали поразительные цифры

30 марта 2023 08:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Исследователи спрогнозировали влияние технологий искусственного интеллекта на рынок труда
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

300 миллионов штатных рабочих мест во всем мире могут быть определенным образом автоматизированы благодаря новейшей волне искусственного интеллекта, породившей такие платформы, как ChatGPT.

Об этом говорится в отчете экономистов Goldman Sachs, передает CNN.

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Сколько рабочих мест могут быть автоматизированы

В отчете исследователи прогнозируют, что 18% рабочих мест во всем мире могут быть компьютеризированы, причем последствия могут быть более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на развивающихся рынках.

Отчасти это объясняется тем, что "белые воротнички" считаются более уязвимыми к рискам искусственного интеллекта, чем работники физического труда.

Какие специальности пострадают больше всего

Ожидается, что наиболее пострадают административные работники и юристы, по сравнению с "небольшим эффектом", который ожидается в профессиях, предусматривающих физический труд, таких как строительство и ремонтные работы.

Исследователи также отмечают, что в Соединенных Штатах и Европе приблизительно две трети текущих рабочих мест могут быть "в определенной степени автоматизированы искусственным интеллектом", и в четверть всех рабочих мест могут полностью заместиться искусственным интеллектом.

Прогноз о влиянии искусственного интеллекта

В отчете отмечается: если генеративный искусственный интеллект "будет иметь ожидаемые сегодня возможности, рынок труда может столкнуться со значительными срывами". В частности, речь идет о технологии ChatGPT, сенсации чат-ботов, которые способны выполнять различные функции.

В этом месяце его разработчик представил последнюю версию лежащего в основе бота программного обеспечения GPT-4. Платформа поразила первых пользователей своей способностью упрощать кодирование, быстро создавать веб-сайт из простого эскиза и сдавать экзамены на высокие оценки.

Последующее использование такого ИИ, вероятно, приведет к потере рабочих мест, пишут экономисты Goldman Sachs. Однако они отметили, что технологические инновации, которые сначала вытеснили работников, исторически также создавали рост занятости в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что рабочие места могут меняться, широкое внедрение искусственного интеллекта может в конечном итоге повысить производительность труда и повысить глобальный ВВП на 7% ежегодно в течение 10-летнего периода, отмечают в Goldman Sachs.

"Хотя влияние искусственного интеллекта на рынок труда, вероятно, будет значительным, большинство рабочих мест и отраслей лишь частично поддаются автоматизации, и, следовательно, скорее всего, они будут дополнены, а не заменены ИИ", — добавили экономисты.

Напомним, что искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди.

Ранее гендиректор компании Clearview AI признался, что компания работает на полицию США. Американские правоохранители отсканировали с помощью программного обеспечения Clearview уже миллион лиц.

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