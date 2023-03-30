Сколько рабочих мест может уничтожить искусственный интеллект: эксперты назвали поразительные цифры
300 миллионов штатных рабочих мест во всем мире могут быть определенным образом автоматизированы благодаря новейшей волне искусственного интеллекта, породившей такие платформы, как ChatGPT.
Об этом говорится в отчете экономистов Goldman Sachs, передает CNN.
-
Энистон отреагировала на критику сериала "Друзья": фанаты считают некоторые сцены насмешливыми
-
Обогатились на ремонте судов: в Одесской области на коррупции разоблачены два служащих госслужбы
-
Британские ученые обнаружили одну из самых больших черных дыр во всей Вселенной
-
В Минобороны Китая выступили с заявлением о сотрудничестве с россией
-
Брежнева и Меладзе распродают свои русскоязычные хиты, — росСМИ
-
Несмотря на шторм в Черном море ракетоноситель рф: сколько "Калибров" снаряжено
-
Российские оккупанты заняли почти все медицинские учреждения Луганской области, — глава ОВА
-
Глава СБУ встретился с амбассадором США: детали переговоров
-
Тренер "Марселя" убрал конкурента Малиновского: известна причина
-
В ПЦУ заявили, что готовы оформлять документы на Почаевскую Лавру
Сколько рабочих мест могут быть автоматизированы
В отчете исследователи прогнозируют, что 18% рабочих мест во всем мире могут быть компьютеризированы, причем последствия могут быть более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на развивающихся рынках.
Отчасти это объясняется тем, что "белые воротнички" считаются более уязвимыми к рискам искусственного интеллекта, чем работники физического труда.
Какие специальности пострадают больше всего
Ожидается, что наиболее пострадают административные работники и юристы, по сравнению с "небольшим эффектом", который ожидается в профессиях, предусматривающих физический труд, таких как строительство и ремонтные работы.
Исследователи также отмечают, что в Соединенных Штатах и Европе приблизительно две трети текущих рабочих мест могут быть "в определенной степени автоматизированы искусственным интеллектом", и в четверть всех рабочих мест могут полностью заместиться искусственным интеллектом.
Прогноз о влиянии искусственного интеллекта
В отчете отмечается: если генеративный искусственный интеллект "будет иметь ожидаемые сегодня возможности, рынок труда может столкнуться со значительными срывами". В частности, речь идет о технологии ChatGPT, сенсации чат-ботов, которые способны выполнять различные функции.
В этом месяце его разработчик представил последнюю версию лежащего в основе бота программного обеспечения GPT-4. Платформа поразила первых пользователей своей способностью упрощать кодирование, быстро создавать веб-сайт из простого эскиза и сдавать экзамены на высокие оценки.
Последующее использование такого ИИ, вероятно, приведет к потере рабочих мест, пишут экономисты Goldman Sachs. Однако они отметили, что технологические инновации, которые сначала вытеснили работников, исторически также создавали рост занятости в долгосрочной перспективе.
Несмотря на то, что рабочие места могут меняться, широкое внедрение искусственного интеллекта может в конечном итоге повысить производительность труда и повысить глобальный ВВП на 7% ежегодно в течение 10-летнего периода, отмечают в Goldman Sachs.
"Хотя влияние искусственного интеллекта на рынок труда, вероятно, будет значительным, большинство рабочих мест и отраслей лишь частично поддаются автоматизации, и, следовательно, скорее всего, они будут дополнены, а не заменены ИИ", — добавили экономисты.
Напомним, что искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди.
Ранее гендиректор компании Clearview AI признался, что компания работает на полицию США. Американские правоохранители отсканировали с помощью программного обеспечения Clearview уже миллион лиц.