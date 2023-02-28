В США искусственный интеллект получил авторские права на комикс

Комикс создан нейросетью Midjourney

В США Бюро по авторским правам решило, что серия рисунков из комикса "Заря рассвета" принадлежит нейросети Midjourney. Автор книги теперь должен перевыпустить ее только с собственным оформлением.

Об этом сообщает издание "NoWorries".

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Следовательно, Бюро по авторским правам (USCO) намерено перевыпустить регистрацию книги, где исключит изображения, не являющиеся продуктом человеческого авторства. Автор книги Крис Каштанова должна сама ее оформить.

Ведомство приняло, что Каштанова "является автором текста произведения, а также отбора, согласования и организации текстовых и визуальных элементов". Впрочем, не все представленные в комиксе изображения "являются продуктом авторства человека".

Как известно, в сентябре Крис Каштанова объявила о получении авторских прав на комикс "Заря рассвета", который она написала с помощью нейросети Midjourney. Впрочем, через несколько месяцев USCO отозвало свое решение, отметив, что ранее работа Каштановой в соавторстве с ИИ была неправильно истолкована.

Напомним, недавно Новини.LIVE дали задание Midjourney сгенерировать, как бы выглядели украинские города, если бы были людьми.