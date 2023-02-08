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Искусственный интеллект вынес приговор: судья из Колумбии впервые использовал ChatGPT

8 февраля 2023 13:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Искусственный интеллект вынес приговор в Колумбии - прорыв в истории
Искусственный интеллект вынес приговор
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Впервые в истории искусственный интеллект вынес приговор. Это произошло в Колумбии, когда судья использовал текстовый генератор, чтобы поставить вопрос по делу.

Об этом сообщает Futurism.

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Искусственный интеллект вынес приговор

Судья Хуан Мануэль Падилья Гарсия вел дело, которое касалось спора между медицинской страховой компанией и родителями ребенка с аутизмом — может ли ребенок получать покрытие лечения. Суд использовал искусственный интеллект для постановки юридических вопросов в деле и включил ответы на него в свое решение. Аргументы этого решения будут определены с учетом использования искусственного интеллекта.

"Соответственно мы внесли часть правовых вопросов, поставленных в этих производствах. Целью включения этих текстов, созданных искусственным интеллектом, никак не является замена решения судьи. На самом деле мы стремимся оптимизировать время, затрачиваемое на подготовку судебных решений после подтверждения информации, предоставленной искусственным интеллектом", — написал судья.

Согласно с судовым документом, правовые вопросы, которые решил искусственный интеллект касались того, освобождается ли несовершеннолетний ребенок с аутизмом от уплаты за лечение и выносил ли конституционный суд позитивные решения в подобных делах.

Гарсия включил полные ответы чат-бота в решение, что, по-видимому, стало первым случаем, когда судья признался в этом. Судья также включил собственные соображения по поводу правовых прецедентов и сказал, что искусственный интеллект был использован для "расширения аргументации принятого решения". После детального описания обмена мнениями с искусственным интеллектом, судья использует его ответы и собственные правовые аргументы как основание для принятия решения.

Напомним, что в Национальной библиотеке Испании с помощью искусственного интеллекта удалось обнаружить неизвестную до сих пор пьесу Лопе де Веги. Рукопись, найденная в архивах библиотеки, была копией этого произведения, сделанной в конце XVII века, значительно позже после смерти автора.

Технология искусственного интеллекта, используемая для транскрибирования анонимных исторических произведений в архивах Национальной библиотеки Испании, обнаружила ранее неизвестную пьесу одного из величайших писателей страны Феликса Лопе де Веги.

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