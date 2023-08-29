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Искусственный интеллект будет искать разумную жизнь в космосе

29 августа 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Искусственный интеллект будет искать разумную жизнь в космосе
Искусственный интеллект работает над математическими формулами. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые научили искусственный интеллект искать разумную жизнь в космосе. Сейчас там работают два телескопа нового поколения и до конца десятилетия ученые запустят еще несколько.

Об этом пишет издание Universe Today.

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Ученые считают, что благодаря ИИ можно выявить аномалии в биологических и химических сигнатурах. С их помощью можно найти во Вселенной следы жизни, возникшей на основе совершенно других принципов, чем на Земле.

В ходе эксперимента ученые обозначили одно из химических соединений аномальным и научили алгоритм корректно выявлять планеты с водой в атмосфере как аномальные. Затем повторили опыт с газами. Они применяли два разных метода машинного обучения, оба дали отличный результат.

Заметим, на сегодняшний день подтверждено 5496 экзопланет в 4096 системах, еще 9820 кандидатов ожидают подтверждения.

Напомним, искусственный интеллект научился считывать пароли по звуку клавиатуры. Ученые из Корнельского университета США представили метод взлома на основе искусственного интеллекта. Он анализирует звуки клавиатуры, а затем может предусматривать пароли с точностью более 90%.

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