Искусственный интеллект показал "Властелина колец" в стиле Акиры Куросавы
Искусственный интеллект показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец", если бы фильм снял известный японский кинорежиссер Акира Куросава. Нейросеть удачно воспроизвела стиль мастера, перенеся зрителей в киномир его героев.
Об этом сообщает NNews.
"Властелин колец" в стиле Акиры Куросавы
Пользователь сайта Reddit использовал искусственный интеллект Midjourney, чтобы создать снимки из трилогии "Властелин колец", воспроизводящих стиль японского кинорежиссера Акиры Куросавы.
Что известно об Акире Куросаве
Известный японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава — один из самых влиятельных и инновационных режиссеров в мировой кинематографии.
Он снял много непревзойденных фильмов, среди которых "Семь самураев", "Рашемон", "Жить" и другие. Его работа отличалась высоким мастерством, новаторскими съемками, использованием символики и глубоким психологическим изучением персонажей.
Куросава оставил заметный след в мировом кино, а его влияние можно увидеть в творчестве многих современных режиссеров.
Напомним, что футурологи утверждают, что к 2050 году архитектура может кардинально измениться. По их словам, стены можно будет по желанию сменить на окна и наоборот в один щелчок, повсюду можно установить сенсорные поверхности и капсулы для отдыха. Как это будет выглядеть показал ИИ.