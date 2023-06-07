Искусственный интеллект показал "Властелина колец" в стиле Акиры Куросавы

Колдун Гендальф в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец", если бы фильм снял известный японский кинорежиссер Акира Куросава. Нейросеть удачно воспроизвела стиль мастера, перенеся зрителей в киномир его героев.

Об этом сообщает NNews.

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"Властелин колец" в стиле Акиры Куросавы

Пользователь сайта Reddit использовал искусственный интеллект Midjourney, чтобы создать снимки из трилогии "Властелин колец", воспроизводящих стиль японского кинорежиссера Акиры Куросавы.

Хоббит Фродо в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Голум в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Огненный демон Балог в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Главный злодей Саурон в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Гном Гимли в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Эльф Леголас в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Эльфийка Галадриэль в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Нуменорец Арагорн в стиле Акиры Куросавы. Фото: Midjourney

Что известно об Акире Куросаве

Известный японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава — один из самых влиятельных и инновационных режиссеров в мировой кинематографии.

Он снял много непревзойденных фильмов, среди которых "Семь самураев", "Рашемон", "Жить" и другие. Его работа отличалась высоким мастерством, новаторскими съемками, использованием символики и глубоким психологическим изучением персонажей.

Куросава оставил заметный след в мировом кино, а его влияние можно увидеть в творчестве многих современных режиссеров.

Акира Куросава на съемках. Фото: google.com

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