Герои Марвел в вышиванках — 10 невероятных образов

Искусственный интеллект одел героев комиксов в украинские вышиванки: потрясающие фото
18 мая 2023 18:39
Персонажи Marvel. Фото: колаж Новини.LIVE
Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Этот праздник создан для сохранения украинских традиций и в условиях войны имеет дополнительный смысл для украинцев.
Сервис Midjourney сгенерировал потрясающие фото, где одел в украинские вышиванки героев комиксов.
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Напомним, недавно искусственный интеллект "оживил" Мону Лизу, Венеру Милосскую и Геркулеса. На этот раз нейросеть перенесла в настоящий мир героев мировых шедевров.