Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Искусственный интеллект одел героев комиксов в украинские вышиванки: потрясающие фото arrow

Искусственный интеллект одел героев комиксов в украинские вышиванки: потрясающие фото

18 мая 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Герои Марвел в вышиванках — 10 невероятных образов
Персонажи Marvel. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Этот праздник создан для сохранения украинских традиций и в условиях войны имеет дополнительный смысл для украинцев.

Сервис Midjourney сгенерировал потрясающие фото, где одел в украинские вышиванки героев комиксов.

Читайте также:

Как выглядят герои комиксов в украинских вышиванках

герои комиксов в вышиванках
Супермен в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Бэтмен в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Харли Квин в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Халк в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Железный человек в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Леди плющ (Pamela Lillian Isley) в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Человек-паук в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Капитан Америка в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Чудо-женщина в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing
герои комиксов в вышиванках
Тор Одинсон в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Напомним, недавно искусственный интеллект "оживил" Мону Лизу, Венеру Милосскую и Геркулеса. На этот раз нейросеть перенесла в настоящий мир героев мировых шедевров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас