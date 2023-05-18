Герои Марвел в вышиванках — 10 невероятных образов

Персонажи Marvel. Фото: колаж Новини.LIVE

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Этот праздник создан для сохранения украинских традиций и в условиях войны имеет дополнительный смысл для украинцев.

Сервис Midjourney сгенерировал потрясающие фото, где одел в украинские вышиванки героев комиксов.

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Как выглядят герои комиксов в украинских вышиванках

Супермен в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Бэтмен в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Харли Квин в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Халк в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Железный человек в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Леди плющ (Pamela Lillian Isley) в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Человек-паук в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Капитан Америка в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Чудо-женщина в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Тор Одинсон в украинской вышиванке. Фото: Microsoft Bing

Напомним, недавно искусственный интеллект "оживил" Мону Лизу, Венеру Милосскую и Геркулеса. На этот раз нейросеть перенесла в настоящий мир героев мировых шедевров.