Искусственный интеллект научился создавать фильмы по заданным сценариям

Искусственный интеллект. Фото: pinterest.ca

Искусственный интеллект обучился производить киноленты на основе заданных сценариев. Так, в сети был выложен трейлер кинофильма "The Outworld", который был создан нейросетью.

Об этом сообщает "Политика страны".

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Фильм, созданный нейросетью

В социальной сети Х, которую ранее знали как Twitter, был выложен анонс кинофильма "The Outworld" ("Внешний мир" в переводе), созданный с использованием ИИ. Показ фильма намечен на 2024 год.

Также сообщается, что производство киноленты было осуществлено благодаря работе разнообразных нейронных сетей.

Изображения для проекта создал ИИ под названием Leonardo, а Runway отвечал за превращение их в видеоряд. Музыкальное сопровождение было написано с помощью сервиса Envato.

Что такое ИИ под названием Leonardo

Leonardo AI — это искусственный интеллект, созданный командой специалистов в данной области, предназначенный для генерации уникальных изображений. Эта технология находит применение в самых разнообразных отраслях, от дизайна и искусства до маркетинга.

Отличительной чертой Leonardo AI является его способность к созданию визуального контента на основе текстовых инструкций или исходя из предоставленного образца изображения. Это дает простор для творчества и способствует производству уникальных и инновационных визуальных материалов.

Напомним, что китайское правительство поставило перед собой амбициозную цель. Там планируют к 2025 году создать первых человекоподобных роботов, а уже к 2027 году наделить их полноценным искусственным интеллектом.