Искусственный интеллект научился создавать фильмы по заданным сценариям
Искусственный интеллект обучился производить киноленты на основе заданных сценариев. Так, в сети был выложен трейлер кинофильма "The Outworld", который был создан нейросетью.
Об этом сообщает "Политика страны".
Фильм, созданный нейросетью
В социальной сети Х, которую ранее знали как Twitter, был выложен анонс кинофильма "The Outworld" ("Внешний мир" в переводе), созданный с использованием ИИ. Показ фильма намечен на 2024 год.
Также сообщается, что производство киноленты было осуществлено благодаря работе разнообразных нейронных сетей.
Изображения для проекта создал ИИ под названием Leonardo, а Runway отвечал за превращение их в видеоряд. Музыкальное сопровождение было написано с помощью сервиса Envato.
Что такое ИИ под названием Leonardo
Leonardo AI — это искусственный интеллект, созданный командой специалистов в данной области, предназначенный для генерации уникальных изображений. Эта технология находит применение в самых разнообразных отраслях, от дизайна и искусства до маркетинга.
Отличительной чертой Leonardo AI является его способность к созданию визуального контента на основе текстовых инструкций или исходя из предоставленного образца изображения. Это дает простор для творчества и способствует производству уникальных и инновационных визуальных материалов.
Напомним, что китайское правительство поставило перед собой амбициозную цель. Там планируют к 2025 году создать первых человекоподобных роботов, а уже к 2027 году наделить их полноценным искусственным интеллектом.
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