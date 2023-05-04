ИИ научили читать мысли — на что способна технология и для чего нужна

Искусственный интеллект научили читать мысли. Фото: Adobe Stock

Читать мысли другого человека — больше не фантастика и не суперсила. Ученые создали новую эффективную систему на основе искусственного интеллекта, способную считывать активность человеческого мозга и превращать сигналы в непрерывный поток текста.

Технологию с перспективными возможностями создала команда исследователей из Техасского университета в Остине, говорится на сайте University of Texas at Austin. Рассказываем, как она работает, для чего она будет использоваться и какие риски этой инновационной разработки прогнозируют.

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Декодер мозговой активности — как это работает

Как отмечают авторы проекта, чтобы прочитать мысли человека, не нужны импланты или какие-либо инвазивные устройства. Искусственный интеллект анализирует мозговую активность, измеряя ее с помощью фМРТ-сканера (функциональная магнитно-резонансная томография) и превращает полученные сигналы в текст.

Конечно, на данном этапе текст не является дословным переводом мыслей человека, но очень хорошо передает их суть. Иногда декодер ошибался в словах или грамматике или генерировал нелепые предложения.

Но в целом он показал поразительные результаты. Исследователи подчеркивают, что в половине случаев ИИ полностью расшифровывают фразы человека.

Декодер отлично показал себя на распознавании простых и кратких рассказов с ясной структурой и ограниченным словарем.

Исследователи готовятся к сбору данных о мозговой деятельности в Центре биомедицинской визуализации Техасского университета в Остине. Фото: Nolan Zunk/University of Texas в Austin

Какие недостатки и ограничения имеет технология

Разработка новая и находится на ранних стадиях развития, поэтому ее нельзя назвать совершенной.

Прежде всего использование метода ограничено необходимостью проведения фМРТ, но уже изучаются более упрощенные варианты визуализации.

Декодер мыслей не может распознавать эмоции или интонацию голосов испытуемых. Он также не может различать разные языки или диалекты. Это означает, что технология не подходит для работы с людьми, говорящими на других языках, кроме английского или даже имеющих акцент.

В ходе экспериментов результаты расшифровки были хаотичными, если человек намеренно пытался сбить ИИ с толку и думать о чем-то другом.

Исследователи уверяют, что не стоит беспокоиться о злоупотреблениях ИИ, например, в случаях пыток или шпионажа. По крайней мере, пока это точно невозможно.

Подготовка к сбору данных по активности мозга. Фото: Nolan Zunk/University of Texas в Austin

Для чего ученые создали декодер мозговой активности и как он может помочь человечеству

Технология разработана для пациентов, которые находятся в сознании, но по определенным причинам не могут говорить.

Также исследователи надеются, что их научный труд будет полезен для развития различных приложений, которые могут помочь людям с нарушениями речи или другими неврологическими заболеваниями.

Наконец, ученые считают, что их декодер речи — мощный инструмент для изучения мозга и его связи с языком.

Авторы исследования надеются, что их работа станет толчком для дальнейших исследований в этой области и будет способствовать развитию более продвинутых интерфейсов "мозг-компьютер".

Чтение мнений с помощью искусственного интеллекта. Фото: google.com

Почему технология чтения мыслей может быть опасна

Специалисты испытывают большие опасения относительно развития такой технологии. В частности, платформы для чтения мнений могут в конечном итоге стать средством слежки правительств и работодателей.

Ученые говорят, что необходимо действовать с осторожностью и убедиться, что эта технология используется нравственно и ответственно. Они призывают к разработке этических принципов и правовых рамок для защиты психической конфиденциальности людей от возможного злоупотребления в будущем.

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект помог ученым создать живых роботов, способных размножаться. Новый тип роботов под названием "ксеноботы" представляют собой миниатюрные системы, размером менее миллиметра.

Ранее мы также рассказывали, что ученый Дэн Хендрикс отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет манипулировать и обманывать людей. Поэтому требуются жесткие ограничения для нейросетей.