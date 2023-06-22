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Искусственный интеллект идет на помощь ВСУ: что будет делать новая система

22 июня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Искусственный интеллект идет на помощь ВСУ: что будет делать новая система
Боец ВСУ управляет беспилотником Teal 2. Фото: Red Cat
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Искусственный интеллект теперь будет помогать Вооруженным Силам Украины. Система может быстро расшифровывать данные беспилотников и правильно определять цели. Бойцы ВСУ уже начали внедрять современную технологию на поле боя.

Об этом компания из Пуэрто-Рико Red Cat Holdings сообщила в пресс-релизе, опубликованном на сайте Globenewswire.

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Команда инженеров завершила разработку системы искусственного интеллекта для военного дрона Teal 2. В ближайшее время его получат Вооруженные Силы Украины.

Известно, что Teal 2 — это беспилотник, разработанный Teal Drones, дочерней компанией Red Cat.

Сообщается, что беспилотник очень быстро отслеживает объекты и предоставляет данные о них. Кроме того, он отличает "своих" от "чужих" по инфракрасным маякам и другим маркерам.

Разработчики опробовали беспилотник во время ночных вылетов. Он записал видео на камеру, после чего ИИ от Athena успешно обнаружил и распознал цели, такие как люди и оружие.

"Возможности Athena по отслеживанию боевых действий и искусственный интеллект в сочетании с лучшим в своем классе беспилотником Teal дают бойцам огромное преимущество", — рассказал основатель и генеральный директор Teal Drones Джордж Матус.

Напомним, ученые из Университета Клермонт-Грэдуэйт (США) начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных музыкальных хитов.

Также мы писали, что ученые Университета в Эдинбурге сделали большое открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.

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