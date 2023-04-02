Чтобы не нужно было заряжать: инженер превратил Apple AirPods в проводные наушники

Теперь наушники выглядят несколько необично

Инженер Кен Пиллонел, ранее добавлявший порт USB-C в AirPods, AirPods Pro и iPhone X, решил превратить беспроводные наушники Apple в провода. Теперь им не нужен зарядный кейс.

Подходящее видео инженер опубликовал в своем YouTube.

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Инженер модифицировал наушники Apple AirPods и добавил к ним провода и порт USB-C для зарядки.

Гаджет выглядит странно, однако работает. К тому же ему не нужен зарядный футляр.

Инженер сделал это не просто так, а чтобы повысить осведомленность пользователей о ремонтопригодности беспроводных наушников и побуждать их покупать проводные модели, чтобы снизить количество электронных отходов.

Специалисты iFixit поставили всем версиям AirPods и AirPods Pro за ремонтопригодность 0 баллов из 10 возможных. Проще говоря, это одноразовые наушники, которые невозможно отремонтировать, не сломав их до конца. А поскольку их аккумуляторы со временем выходят из строя, все больше и больше беспроводных наушников отправляются в отходы.

Напомним, в ближайшее время Apple может презентовать второе поколение наушников AirPods Max. Новинку с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером, вероятно, представят этой весной.