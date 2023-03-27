Разработка ремейка Silent Hill 2 практически завершена, — гендиректор Bloober Team
Генеральный директор студии Bloober Team Петр Бабено сообщил, что разработка ремейка Silent Hill 2 практически завершена. Пока он не озвучил точную дату релиза игры.
Об этом Бабено сообщил в интервью порталу Bankier.
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Подробности
Гендиректор Bloober Team подчеркнул, что дата релиза во многом зависит от японских партнеров по Konami.
Разработчики ожидают, что продажи обновленной версии Silent Hill 2 превзойдут показатели предыдущих игр и достигнут 10 миллионов копий. Стоит отметить, что хорроры от Bloober Team редко продавались тиражом более 2 миллионов копий.
В общем франшиза Silent Hill не столь популярна. Прогноз Бабено может сбыться, если игра получится невероятно качественной и вызовет интерес публики.
Ремейк Silent Hill 2 будет доступен только на PC и PlayStation 5.
Напомним, разработчик видеоигр Lesser Evil Games создал игру-симулятор Death from Above, действие которой происходит во время войны россии против Украины. Игроки выступят в роли украинского оператора беспилотника, борющегося с российскими силами.
Также мы писали, что российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.
Впоследствии выяснилось, что компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам России и кормит кремль. В Минцифры призвали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров направил в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.