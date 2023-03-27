Разработка ремейка Silent Hill 2 практически завершена, — гендиректор Bloober Team

Silent Hill 2

Генеральный директор студии Bloober Team Петр Бабено сообщил, что разработка ремейка Silent Hill 2 практически завершена. Пока он не озвучил точную дату релиза игры.

Об этом Бабено сообщил в интервью порталу Bankier.

Подробности

Гендиректор Bloober Team подчеркнул, что дата релиза во многом зависит от японских партнеров по Konami.

Разработчики ожидают, что продажи обновленной версии Silent Hill 2 превзойдут показатели предыдущих игр и достигнут 10 миллионов копий. Стоит отметить, что хорроры от Bloober Team редко продавались тиражом более 2 миллионов копий.

В общем франшиза Silent Hill не столь популярна. Прогноз Бабено может сбыться, если игра получится невероятно качественной и вызовет интерес публики.

Ремейк Silent Hill 2 будет доступен только на PC и PlayStation 5.

Напомним, разработчик видеоигр Lesser Evil Games создал игру-симулятор Death from Above, действие которой происходит во время войны россии против Украины. Игроки выступят в роли украинского оператора беспилотника, борющегося с российскими силами.

Также мы писали, что российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.

Впоследствии выяснилось, что компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам России и кормит кремль. В Минцифры призвали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров направил в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.