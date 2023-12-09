Российские компоненты отсутствуют — военный показал, из чего состоит вражеский БпЛА

Военный демонстрирует компоненты дрона Shahed-136

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины показал, из чего состоит российский дрон-камикадзе. Во вражеских беспилотных аппаратах практически отсутствуют российские компоненты.

Об этом в интервью каналу "Мы Украина" рассказал Андрей Рудык из Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники.

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"Эта "коробка" в принципе не российского производства, как и весь беспилотный аппарат "шахед". Правильно будет сказать — баражующий боеприпас", — подчеркнул военный.

Он отметил, что именно электроника превращает оружие в современное и придает точность. При этом он обратил внимание, что в "шахедах", производство которых якобы освоила Россия, нет компонентов российского происхождения.

Ранее мы сообщали, что журналисты издания The Times показали состав новых украинских морских дронов Magura V5. Они побывали на объекте Главного управления разведки Украины, где им показали украинскую технику.

Напомним, ранее в Крыму произошел очередной ''хлопок''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.