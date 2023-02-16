Российские хакеры на 250% чаще атаковали Украину в 2022 году, — Bloomberg
Американская компания Google заявила о том, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, спонсируемых государством, после начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.
Об этом сообщает Bloomberg.
-
Пополнение в Одесском зоопарке: у кого еще появилось потомство
-
На севере Украины возможны серьезные подтопления: синоптики спрогнозировали погоду на завтра
-
Хави и Эрик Тен Хаг удивили стартовыми составами на матч Лиги Европы "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
-
Три знака зодиака постигнет волна разочарований уже в ближайшие дни
-
Эксперты рассказали о рисках инвестирования в Украину во время войны
-
В дом певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе вызвали полицию: что случилось
-
Шольц в начале марта встретится с Байденом: о чем будут говорить политики
-
"Большая наступательная операция будет": Гайдай спрогнозировал ближайшие действия рф
-
Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона
-
Резников подвел итоги визита в Брюссель: есть хорошие новости для Украины
Подробности
Компания сравнивает данные с 2020 годом, поскольку перед началом полномасштабной войны рф количество атак постоянно росло. Основными целями хакеров были Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Национальное агентство по вопросам государственной службы.
Кроме Украины, хакеры россии стали чаще атаковать страны-члены НАТО, в частности Германию, Польшу и страны Балтии. В Google прогнозируют, что в 2023 году россия усилит кибератаки не только на Украину, но и на наших партнеров.
По сравнению с 2020 годом российские хакеры атаковали членов НАТО на 300% чаще.
"Очевидно, что киберпространство будет продолжать играть неотъемлемую роль в будущих вооруженных конфликтах, дополняя традиционные формы ведения войны", — заявили в Google.
Атаки на украинские структуры происходили не только с территории рф.
Напомним, после многочисленных неудач на поле боя в Украине россияне усугубляют кибератаки на гражданские услуги, такие как поставки электроэнергии и интернет-провайдеры. Атаки призваны сломить свободу обычных граждан и переломить ход войны.