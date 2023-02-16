Российские хакеры на 250% чаще атаковали Украину в 2022 году

Также кибератаки усилились на партнеров Украины

Американская компания Google заявила о том, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, спонсируемых государством, после начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания сравнивает данные с 2020 годом, поскольку перед началом полномасштабной войны рф количество атак постоянно росло. Основными целями хакеров были Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Кроме Украины, хакеры россии стали чаще атаковать страны-члены НАТО, в частности Германию, Польшу и страны Балтии. В Google прогнозируют, что в 2023 году россия усилит кибератаки не только на Украину, но и на наших партнеров.

По сравнению с 2020 годом российские хакеры атаковали членов НАТО на 300% чаще.

"Очевидно, что киберпространство будет продолжать играть неотъемлемую роль в будущих вооруженных конфликтах, дополняя традиционные формы ведения войны", — заявили в Google.

Атаки на украинские структуры происходили не только с территории рф.

Напомним, после многочисленных неудач на поле боя в Украине россияне усугубляют кибератаки на гражданские услуги, такие как поставки электроэнергии и интернет-провайдеры. Атаки призваны сломить свободу обычных граждан и переломить ход войны.