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Российские хакеры атакуют украинский сервис для водителей "єЧерга"

8 мая 2023 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские хакеры атакуют украинский сервис для водителей "єЧерга"
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками "єЧерга" атакуется хакерами Российской Федерации. К тому же они призывают осуществлять кибератаки в пропагандистских каналах.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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Атака россиян на сервис "єЧерга"

"Внимание россиян к "єЧерге" означает то, что мы двигаемся в правильном направлении и делаем инновационные продукты. По состоянию на 11 часов дня мы уже начали фиксировать атаки на наш сервис. Сейчас специалисты обеспечивают необходимые технические решения для того, чтобы помешать россиянам влиять на работу "єЧерги", — рассказал заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Комирный.

В настоящее время система работает без сбоев. В случае смен водителей и перевозчиков сразу сообщат.

В Министерстве отметили, что персональные данные водителей и транспортных средств, зарегистрированных в "єЧерзі", защищены и не могут быть доступны посторонним лицам.

Напомним, на 16 пунктах пропуска через государственную границу заработает система "єЧерга". Это важно с точки зрения оптимизации логистики и сокращения потерь времени.

Также мы писали, в течение апреля Госпогранслужба установила бесплатный WI-FI в шести пунктах пропуска.

Воспользоваться свободным доступом к WI-FI могут люди, которые пересекают украинско-польскую границу через пункты пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", а также путешествующие между Украиной и Румынией через "Порубное", "Красноильск" и "Дьяковцы".

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