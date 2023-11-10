Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Россияне усовершенствовали БпЛА Ланцет — что известно о новых возможностях arrow

Россияне усовершенствовали БпЛА Ланцет — что известно о новых возможностях

10 ноября 2023 12:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне усовершенствовали БпЛА Ланцет — что известно о новых возможностях
Презентация дрона "Ланцет". Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики начали применять новую версию беспилотника "Ланцет". Теперь от него не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

Об этом сообщает портал "Милитарный".

Читайте также:

"Ланцеты" представляют опасность

Российские оккупанты опубликовали видео атаки на украинскую боевую машину ударным беспилотником "Ланцет". Интересной особенностью стало то, что дрон поразил цель, взорвавшись в нескольких метрах от нее.

На покадровой съемке можно увидеть, что он срабатывает, не долетев до брони, как это было раньше. Это может быть доказательством начала внедрения на передовой российских дронов с дистанционным подрывом.

ланцет
Поражение украинской БМП M2 Bradley ударным беспилотником Ланцет, ноябрь 2023 года. Фото: скриншот

В момент приближения к объекту на необходимое расстояние дрон инициирует боевую часть. Сформированная взрывом кумулятивная струя пролетает последние метры и поражает цель.

Такое техническое решение позволяет решить проблему с антидроновыми сетками, в которых беспилотники старых моделей с ударным взрывателем нередко путаются и не срабатывают.

дрон
Российский баражирующий боеприпас "Ланцет" застрял в металлической сетке, развернутой над установкой Krab украинских военных. Январь 2023 года. Украина. Фото: Kriegsforscher

Удаление точки взрыва от объекта поражения на несколько метров никак не снижает пробивные качества боеприпаса. Пока неизвестно, применяет ли дрон старую кумулятивную боевую часть КЗ-6 или получил аналогичную с "ударным ядром".

Для инициации боевой части в нужный момент беспилотник оснащен лидером, использующим две оптические камеры для измерения расстояния до объекта.

дрон
Лидер рядом с оптическим модулем беспилотника "Ланцет". Фото: милитарный

Защита от дронов

Пока действенных средств защиты от ударных дронов, кроме мощных средств радиоэлектронной борьбы вроде "Буковели", нет. Поэтому появление дронов, способных обойти "сетки", является крайне плохой новостью.

Впрочем, кроме технических решений, все еще можно сохранить технику и эффективно работать, используя средства маскировки и новые тактики.

Кроме того, подготовку к использованию российских ударных дронов, а также их запуск можно отследить за специфическими изменениями на поле боя. У нынешних версий "Ланцетов" нет защиты модуля навигации от средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому россияне перед запуском отключают свой РЭБ на частотах GPS, чтобы не мешать работе своих дронов.

Ранее мы рассказывали, что русские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Теперь он может автономно определять цели.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме