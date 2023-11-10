Россияне усовершенствовали БпЛА Ланцет — что известно о новых возможностях

Презентация дрона "Ланцет". Фото: росСМИ

Российские захватчики начали применять новую версию беспилотника "Ланцет". Теперь от него не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

Об этом сообщает портал "Милитарный".

Читайте также:

"Ланцеты" представляют опасность

Российские оккупанты опубликовали видео атаки на украинскую боевую машину ударным беспилотником "Ланцет". Интересной особенностью стало то, что дрон поразил цель, взорвавшись в нескольких метрах от нее.

На покадровой съемке можно увидеть, что он срабатывает, не долетев до брони, как это было раньше. Это может быть доказательством начала внедрения на передовой российских дронов с дистанционным подрывом.

Поражение украинской БМП M2 Bradley ударным беспилотником Ланцет, ноябрь 2023 года. Фото: скриншот

В момент приближения к объекту на необходимое расстояние дрон инициирует боевую часть. Сформированная взрывом кумулятивная струя пролетает последние метры и поражает цель.

Такое техническое решение позволяет решить проблему с антидроновыми сетками, в которых беспилотники старых моделей с ударным взрывателем нередко путаются и не срабатывают.

Российский баражирующий боеприпас "Ланцет" застрял в металлической сетке, развернутой над установкой Krab украинских военных. Январь 2023 года. Украина. Фото: Kriegsforscher

Удаление точки взрыва от объекта поражения на несколько метров никак не снижает пробивные качества боеприпаса. Пока неизвестно, применяет ли дрон старую кумулятивную боевую часть КЗ-6 или получил аналогичную с "ударным ядром".

Для инициации боевой части в нужный момент беспилотник оснащен лидером, использующим две оптические камеры для измерения расстояния до объекта.

Лидер рядом с оптическим модулем беспилотника "Ланцет". Фото: милитарный

Защита от дронов

Пока действенных средств защиты от ударных дронов, кроме мощных средств радиоэлектронной борьбы вроде "Буковели", нет. Поэтому появление дронов, способных обойти "сетки", является крайне плохой новостью.

Впрочем, кроме технических решений, все еще можно сохранить технику и эффективно работать, используя средства маскировки и новые тактики.

Кроме того, подготовку к использованию российских ударных дронов, а также их запуск можно отследить за специфическими изменениями на поле боя. У нынешних версий "Ланцетов" нет защиты модуля навигации от средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому россияне перед запуском отключают свой РЭБ на частотах GPS, чтобы не мешать работе своих дронов.

Ранее мы рассказывали, что русские войска используют новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет". Теперь он может автономно определять цели.