Россияне хвастаются, что разработали прибор для обнаружения беспилотников: детали
Российская компания "Лаборатория Касперского" заявила о создании детектора для обнаружения дронов. Первую партию этого прибора уже получила одна из российских бизнес-структур.
Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.
Детектор против дронов
В российской компании "Лаборатория Касперского" заявили о создании мобильного радиочастотного детектора для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
Этот прибор, как заявили в компании, может обнаруживать самые распространенные модели дронов в радиусе одного километра.
Вес прибора составляет менее пяти килограммов, его можно разместить в чемодане.
Кто будет использовать новую технологию
В компании объяснили, кто будет использовать это изобретение.
"Основная целевая аудитория — государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени", — так очертили круг потребителей продукции в Лаборатории Касперского.
Также компания подчеркнула, что первую партию (20 приборов) уже отправили одной из коммерческих структур в России.
Напомним, что соучредитель компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский попал под санкции еще в октябре 2022-го года.