Россияне хвастаются, что разработали прибор для обнаружения беспилотников: детали

В офисе "Лаборатории Касперского". Фото: росСМИ

Российская компания "Лаборатория Касперского" заявила о создании детектора для обнаружения дронов. Первую партию этого прибора уже получила одна из российских бизнес-структур.

Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

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В российской компании "Лаборатория Касперского" заявили о создании мобильного радиочастотного детектора для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Этот прибор, как заявили в компании, может обнаруживать самые распространенные модели дронов в радиусе одного километра.

Вес прибора составляет менее пяти килограммов, его можно разместить в чемодане.

Кто будет использовать новую технологию

В компании объяснили, кто будет использовать это изобретение.

"Основная целевая аудитория — государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени", — так очертили круг потребителей продукции в Лаборатории Касперского.

Также компания подчеркнула, что первую партию (20 приборов) уже отправили одной из коммерческих структур в России.

Напомним, что соучредитель компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский попал под санкции еще в октябре 2022-го года.