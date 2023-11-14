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Россия оштрафовала Google на 164 тысячи долларов — за что на этот раз

14 ноября 2023 16:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия оштрафовала Google на 164 тысячи долларов — за что на этот раз
Поисковый инструмент Google. Иллюстративное фото: David Gray/Bloomberg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания Google была в очередной раз оштрафована за неоднократный отказ хранить информацию российских пользователей на серверах в РФ на 15 миллионов рублей, то есть 164 тысячи долларов. Как известно, страна-агрессор уже не раз имела конфликт с иностранными технологическими компаниями.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что Россия конфликтовала с этими компаниями из-за многих факторов, а именно контента, цензуры, данных и местного представительства в конфликте, который усилился после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Российская дочерняя компания Google испытывает давление в России из-за того, что не удаляет контент, который Москва считает незаконным, и ограничивает доступ к некоторым российским СМИ на YouTube", — говорится в сообщении.

Банкротство компании в РФ

Отмечается, что российское подразделение этой компании подало заявление на банкротство еще летом 2022 года. Произошло это после того, как государственное руководство РФ арестовало его банковский счет, что сделало невозможным выплату зарплаты сотрудникам и поставщикам.

"Однако, хотя Кремль запретил некоторые платформы, в частности Twitter и Facebook, он не заблокировал доступ к сервисам Google, и его поисковая система и платформа YouTube, которые являются бесплатными, продолжают работать. Google не сразу ответил на электронные запросы о комментариях", — подытожили в материале.

Напомним, социальная сеть TikTok является опасным инструментом, который могут использовать шпионы, ведь эта компания является китайской, где действует строгий закон по шпионажу. Таким образом, правительство Китая может получить любую информацию с этой платформы.

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