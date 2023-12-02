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Роботы Tesla проверили пуленеробиваемость Cybertruck

2 декабря 2023 09:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Роботы Tesla проверили пуленеробиваемость Cybertruck
Робот Tesla испытывает Cybertruck. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

YouTube-канал SoKrispyMedia опубликовал видео, в котором виртуально демонстрируется испытание пуленепробивамости Cybertruck при помощи ботов Tesla. Это видео создано с помощью компьютерной графики и не отражает реальных событий.

Соответствующее видео размещено на Tesla Motors Communiti.

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Тестирование Cybertruck

В этом ролике три робота Tesla воспроизводят сценарий теста Cybertruck. Один из ботов, одетый в техасскую шляпу и вооруженный пистолетом, стреляет по двери Cybertruck, в то время как другой передает ему оружие, а третий сидит за рулем. После серии выстрелов, водитель выходит из машины и объявляет, что остался невредим.

Реакция Илона Маска

Илон Маск сначала прокомментировал это видео коротким благодарственным сообщением "Хорошо". Позже он добавил, что в следующем году такое испытание может стать реальностью, что вызвало восторг у поклонников Cybertruck и энтузиастов роботов Tesla.

Напомним, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП 5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.

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