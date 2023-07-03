Робот-дирижер: в Южной Корее экспериментировали с национальным оркестром

Робот-дирижер в Южной Корее. Фото: REUTERS

В Южной Корее на сцене вместе с национальным оркестром впервые выступал робот-андроид EveR 6. Робот был дирижером.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Робот-дирижер

Все как в настоящем концерте. Дирижер, он же робот, вышел на сцену, поклонился зрителям, а потом начал руководить оркестром.

"Движения дирижера очень детализированы. Робот смог представить такие детальные движения гораздо лучше, чем я мог себе представить", — оценил движения работа настоящий дирижер Чхве Су-Юл.

В то же время дирижер отметил, что у робота есть недостатки. По его словам, движения работа безупречно держат ритм, но им не хватает "дыхания".

Известно, что во время выступления EveR-6 руководил более 60 музыкантами. Для Кореи это первое выступление робота.

Робот имеет две руки и человеческое лицо. Этот андроид разработали ученые Корейского института промышленных технологий.

Ли Дон Ук из института сказал, что при создании EveR-6 команда использовала технологию захвата движения, записывающую движение человека с помощью датчиков, прикрепленных к телу.

Робот-дирижер в Южной Корее. Фото: REUTERS

Напомним, американская компания Thermetrics создала первого в мире робота который может дышать. Также этот робот может выделять пот и дрожать.

Ученые создали такой экземпляр для более глубоких исследований человеческого организма.