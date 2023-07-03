Робот-дирижер: в Южной Корее экспериментировали с национальным оркестром
В Южной Корее на сцене вместе с национальным оркестром впервые выступал робот-андроид EveR 6. Робот был дирижером.
Об этом сообщает агентство Rеuters.
Робот-дирижер
Все как в настоящем концерте. Дирижер, он же робот, вышел на сцену, поклонился зрителям, а потом начал руководить оркестром.
"Движения дирижера очень детализированы. Робот смог представить такие детальные движения гораздо лучше, чем я мог себе представить", — оценил движения работа настоящий дирижер Чхве Су-Юл.
В то же время дирижер отметил, что у робота есть недостатки. По его словам, движения работа безупречно держат ритм, но им не хватает "дыхания".
Известно, что во время выступления EveR-6 руководил более 60 музыкантами. Для Кореи это первое выступление робота.
Робот имеет две руки и человеческое лицо. Этот андроид разработали ученые Корейского института промышленных технологий.
Ли Дон Ук из института сказал, что при создании EveR-6 команда использовала технологию захвата движения, записывающую движение человека с помощью датчиков, прикрепленных к телу.
Напомним, американская компания Thermetrics создала первого в мире робота который может дышать. Также этот робот может выделять пот и дрожать.
Ученые создали такой экземпляр для более глубоких исследований человеческого организма.