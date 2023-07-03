Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Робот-дирижер: в Южной Корее экспериментировали с национальным оркестром arrow

Робот-дирижер: в Южной Корее экспериментировали с национальным оркестром

3 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Робот-дирижер: в Южной Корее экспериментировали с национальным оркестром
Робот-дирижер в Южной Корее. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Южной Корее на сцене вместе с национальным оркестром впервые выступал робот-андроид EveR 6. Робот был дирижером.  

Об этом сообщает агентство Rеuters.

Читайте также:

Робот-дирижер

Все как в настоящем концерте. Дирижер, он же робот, вышел на сцену, поклонился зрителям, а потом начал руководить оркестром.

"Движения дирижера очень детализированы. Робот смог представить такие детальные движения гораздо лучше, чем я мог себе представить", — оценил движения работа настоящий дирижер Чхве Су-Юл.

В то же время дирижер отметил, что у робота есть недостатки. По его словам, движения работа безупречно держат ритм, но им не хватает "дыхания".

Известно, что во время выступления EveR-6 руководил более 60 музыкантами. Для Кореи это первое выступление робота.

Робот имеет две руки и человеческое лицо. Этот андроид разработали ученые Корейского института промышленных технологий.

Ли Дон Ук из института сказал, что при создании EveR-6 команда использовала технологию захвата движения, записывающую движение человека с помощью датчиков, прикрепленных к телу.

Робот-дирижер в Южной Корее. Фото: REUTERS

Напомним, американская компания Thermetrics создала первого в мире робота который может дышать. Также этот робот может выделять пот и дрожать.

Ученые создали такой экземпляр для более глубоких исследований человеческого организма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз