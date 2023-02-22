С 23 февраля игру Angry Birds удалят из Google Play

Прощай, легенда: разработчики заявили об удалении из Google Play игры Angry Birds
Культовая игра Angry Birds уходит в историю. С 23 февраля игра будет удалена из магазина приложений для андроида — Google Play.
Об этом сообщили разработчики из Rovio Entertainment.
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Подробности
Следовательно, оригинальная игра Angry Birds, вышедшая в 2009 году и позже переизданная под названием Rovio Classics: Angry Birds, будет удалена из магазина приложений Google Play. Однако, в Apple App Store игра останется, но под измененным названием — Red's First Flight.
Пользователи Android все еще смогут поиграть в Angry Birds, если скачают игру до 23 февраля, завтра разработчики ее удалят.
В студии Rovio Entertainment надеются, что игроки будут продолжать играть в такие игры, как Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey.
Напомним, ранее мы писали, что украинский поставщик YASNO запустил игру, в которой каждый желающий может попробовать себя в качестве диспетчера электросетей.
Поскольку сюжет игры основан на реальных событиях, здесь следует учитывать и уменьшение мощности, и локальные аварии, и работу с жалобами клиентов.
Чтобы запустить игру, стоит зайти на страницу с графиками возможных отключений на сайте YASNO.