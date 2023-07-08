Прошел сертификацию первый в мире реактивный электросамолет VTOL

Реактивный электросамолет VTOL. Фото: Lilium

Первый в мире реактивный электросамолет VTOL прошел сертификацию. И в ближайшее время немецкий производитель начнет выпускать свою продукцию серийно.

Об этом пишет издание Аuto.24tv.

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Сообщается, что в настоящее время в мире представлено 700 концепций электрических самолетов. И лишь несколько из них имеют шанс стать серийными в ближайшие несколько лет.

Немецкий стартап Lilium eVTOL jet уже может приступить к серийному производству, ведь получил сертификат на свою продукцию. Не исключено, что они смогут запуститься к 2025 году.

Реактивный электросамолет VTOL. Фото: Lilium

Сообщается, что сама конструкция самолета без хвоста, с неподвижными крыльями и двигателями, интегрированными в закрылки, также была специально направлена на оптимальные аэродинамические характеристики.

Реактивный электросамолет VTOL. Фото: Lilium

Предполагается, что Lilium Pioneer Edition Jet будет выпущен ограниченной серией — всего 50 единиц, каждая из которых будет иметь роскошную кабину с возможностью индивидуальной настройки. О цене пока не сообщается.

Реактивный электросамолет VTOL. Фото: Lilium

Напомним, украинская компания Ukrspecsystems представила новый беспилотник MINI SHARK и в ближайшее время покажет его на выставке в Турции. Дрон является улучшенным вариантом уже известной модели SHARK.

Новый беспилотник MINI SHARK может обнаруживать враждебные цели в радиусе до 60 километров.

Разработчики говорят, что MINI SHARK является легкой системой, специально предназначенной для оперативных разведывательных миссий.