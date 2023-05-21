"Приезжай и посмотри": Медведев зовет Маска в Бахмут

Дмитрий Медведев и Илон Маск. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев зовет американского бизнесмена Илона Маска. И не просто к себе домой, а в украинский город Бахмут.

Об этом он написал в Twitter.

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Медведев только теперь вспомнил о переписке с Маском по Бахмуту. Она состоялась еще полгода назад. В октябре прошлого года американский бизнесмен интересовался, что там в Бахмуте.

"Ты меня о Бахмуте спросил... Приезжай и посмотри", — написал Медведев 20 мая.

@elonmusk , Вы хотите, чтобы меня подали Bakhmut... Есть и мне для вас! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 20, 2023

Очевидно, российский чиновник так решил отреагировать на сообщения о якобы "взятии" Бахмута.

Напомним, один из самых богатых людей на планете Илон Маск очень много работает. Говорит, до часу или второго ночи каждый день. Кроме того, иногда он бывает на работе по выходным. А спит всего шесть часов в сутки.