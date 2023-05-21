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"Приезжай и посмотри": Медведев зовет Маска в Бахмут

21 мая 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Приезжай и посмотри": Медведев зовет Маска в Бахмут
Дмитрий Медведев и Илон Маск. Фотоколлаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев зовет американского бизнесмена Илона Маска. И не просто к себе домой, а в украинский город Бахмут.

Об этом он написал в Twitter.

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Медведев только теперь вспомнил о переписке с Маском по Бахмуту. Она состоялась еще полгода назад. В октябре прошлого года американский бизнесмен интересовался, что там в Бахмуте.

"Ты меня о Бахмуте спросил... Приезжай и посмотри", — написал Медведев 20 мая.

Очевидно, российский чиновник так решил отреагировать на сообщения о якобы "взятии" Бахмута.

Напомним, один из самых богатых людей на планете Илон Маск очень много работает. Говорит, до часу или второго ночи каждый день. Кроме того, иногда он бывает на работе по выходным. А спит всего шесть часов в сутки.

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