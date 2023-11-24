Пресс-секретарю Путина "прилепили" лицо Илона Маска

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно оценил "новейшую технологию" создания дипфейков, демонстрируемую на форуме, посвященном искусственному интеллекту. Так Дмитрию Пескову "налепили" лицо миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Во время этого мероприятия Пескову было представлено приложение GigaChat от компании "Сбер", позволяющее менять лица в реальном времени. При этом он использовал технологию для того, чтобы на короткое время "превратиться" в известного американского бизнесмена Илона Маска, что стало символичным актом, учитывая недавние высказывания Маска.

До начала конференции Песков также провел беседу с ИИ GigaChat, спрашивая совет о том, что рассказать детям в рамках образовательного марафона. Искусственный интеллект предложил несколько идей, включая викторину по истории и географии, мастер-класс по созданию национальной одежды и конкурс рисунков или фотографий.

Тезисы Маска по поводу Украины

Недавно миллиардер Илон Маск неоднозначно высказался в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его недавние комментарии включали оценку действий Залужного как человека, ценящего жизнь своего народа и реалистично смотрящего на ситуацию. В то же время Маск выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский живет в своем особом восприятии реальности, которое не всегда соответствует фактам.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск считает, что Европу ждет гражданская война. По его мнению, столкновения в Лондоне между британцами и мигрантами повышают такую возможность.

Кроме того, Илон Маск обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.