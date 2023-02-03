Сотрудники Google протестуют против массовых увольнений

Увольнения затронули в основном субподрядчиков, с которыми Google сотрудничает по отдельным контрактам.

У штаб-квартиры Google в Моунтин-Вью и возле фирменного магазина в Нью-Йорке члены профсоюза Alphabet Workers Union вышли на протест в поддержку уволенных компанией субподрядчиков, сообщает Bloomberg. В акциях принимали участие как штатные работники, так и посторонние сотрудники, работающие по отдельным контрактам.

Об этом информирует Bloomberg.

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Google некоторое время назад объявила о крупнейшем за свою историю сокращении персонала на 6% (или 12 тыс человек) в связи со сложной экономической ситуацией, взяв в пример такие корпорации, как Microsoft, Salesforce и Amazon, которые так же сокращают персонал. Увольнения затронули в основном субподрядчиков, с которыми Google сотрудничает по отдельным контрактам и непосредственно не входят в структуру корпорации Alphabet.

Прошедшие акции протеста стали ответом на результаты финансового года, о которых объявила Alphabet. Оказывается, что за прошлый год компания получила $13,6 млрд. прибыли и этот факт возмутил протестующих, т.к. ранее Google говорила о непростом финансовом положении и необходимости экономить.

На митинге субподрядчики заявили, что поисковый гигант наживался на их труде, оплачивая их услуги в значительно меньшей степени, чем штатным сотрудникам и не обеспечивал их достойными льготами. В задачах сторонних работников входили просмотр контента для обучения алгоритмов компании на базе искусственного интеллекта, а также просмотр клипов YouTube и поиск рекламы оскорбительных или конфиденциальных материалов.

Напомним, известные ИТ-гиганты Amazon, Google, Meta и Microsoft производят большие сокращения персонала. Однако есть одно исключение – Apple.