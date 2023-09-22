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Работники Apple во Франции устроили забастовку в первый день продаж iPhone 15: чего требуют

22 сентября 2023 16:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Работники Apple во Франции устроили забастовку в первый день продаж iPhone 15: чего требуют
Работники Apple France во время забастовки 22 сентября 2023 года. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В день начала продаж iPhone 15, 22 сентября, работники Apple Store во Франции устроили забастовку. Они требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Об этом пишет издание Reuters.

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Сообщается, что в самом центре Парижа у стен магазина компании собралось 30 рабочих.

Профсоюзы Apple потребовали повышения зарплаты на 7%, прежде всего, для того, чтобы компенсировать инфляцию. В то же время, руководство предлагает повышение не более 4,5 %.

"Мы все еще те, кто создает богатство Apple, и поэтому я считаю, что мы заслуживаем немного более почетного отношения, чем то, что нам дают сегодня", — сказала одна из работниц Apple Store.

Напомним, в прошлый вторник компания Apple объявила о выходе новых iPhone 15. Сообщалось, что новое издание Apple поступит в продажу в пятницу, 22 сентября. Ежегодные выпуски смартфонов Apple регулярно вызывают безумный интерес во всем мире. На этот раз ажиотаж перед презентацией iPhone 15 достиг апогея в ОАЭ и даже вызвал огромную давку в торговых центрах города Дубай.

Также мы писали о планах Apple на 2024 год.

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