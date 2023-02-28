Эксперты сравнили скорость работы Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max: кто победил

Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max

Эксперт сравнил скорость работы актуальных флагманов от Apple и Samsung. Он проверил iPhone 14 Pro Max и Galaxy S23 Ultra.

Видео эксперт опубликовал на своем Youtube-канале.

Подробности

На обоих смартфонах поочередно открывали популярные приложения. С помощью роборуки со стилусом у них выполняют простые действия:

загружают таблицу или документ;

делают селфи;

обрабатывают фотографию в фотошопе.

После этого все приложения открывали повторно. На скорость влияет, как много приложений система может держать в памяти.

По результатам первого теста iPhone впервые за 4 года уступил Galaxy. Разница была чуть больше секунды.

Во время второй проверки смартфон Apple показал более хорошие результаты, чем Samsung. По результатам двух тестов Galaxy S23 выполнил действия за 2:41.78, а iPhone 14 — за 2:41.53. Смартфоны показали себя отлично, так что здесь полноценная ничья.

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