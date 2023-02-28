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Эксперты сравнили скорость работы Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max: кто победил

28 февраля 2023 23:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Эксперты сравнили скорость работы Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max: кто победил
Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Эксперт сравнил скорость работы актуальных флагманов от Apple и Samsung. Он проверил iPhone 14 Pro Max и Galaxy S23 Ultra.

Видео эксперт опубликовал на своем Youtube-канале.

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Подробности

На обоих смартфонах поочередно открывали популярные приложения. С помощью роборуки со стилусом у них выполняют простые действия:

  • загружают таблицу или документ;
  • делают селфи;
  • обрабатывают фотографию в фотошопе.

После этого все приложения открывали повторно. На скорость влияет, как много приложений система может держать в памяти.

По результатам первого теста iPhone впервые за 4 года уступил Galaxy. Разница была чуть больше секунды.

Во время второй проверки смартфон Apple показал более хорошие результаты, чем Samsung. По результатам двух тестов Galaxy S23 выполнил действия за 2:41.78, а iPhone 14 — за 2:41.53. Смартфоны показали себя отлично, так что здесь полноценная ничья.

Напомним, Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11 – версию Moment 2. Апдейт будет разворачиваться постепенно, поэтому нужно дождаться, пока на вашем ПК будет доступна эта опция.

Также мы писали, что Белый дом дает всем федеральным агентствам 30 дней, чтобы удалить TikTok из всех государственных устройств. Приложение, принадлежащее Китаю, подвергается все большему контролю в Вашингтоне из-за проблем безопасности.

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