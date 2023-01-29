Новые Apple Watch Ultra резко подскочат в цене, — СМИ
Apple Watch Ultra, которые компания Apple представила в прошлом году, имеют самый большой дисплей среди всех часов американского техногиганта. Следующая версия гаджета будет оснащена новой технологией, что сделает его гораздо дороже.
Об этом пишет Forbes.
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Что известно
Аналитики утверждают, что следующий Apple Watch Ultra будет иметь больший дисплей, используя другую технологию MicroLED вместо OLED. Плохая новость заключается в том, что новый дисплей может стоить намного дороже, а это будет означать, что цена Apple Watch Ultra возрастет.
"Мы понимаем, что дисплей MicroLED будет стоить более чем в 5 раз больше, чем OLED-панель LTPO в текущем часах Ultra. Скорее всего, это будет означать, что Apple создаст новый ценовой уровень выше уровня в 799 долларов. Это также указывает на то, что Apple вряд ли будет использовать MicroLED в iPhone в ближайшее время", — говорят аналитики.
MicroLED имеет преимущества с точки зрения яркости, что особенно полезно для часов, предназначенных для использования на открытом воздухе. При ярком солнечном свете легко просматривается экран, и это реальное преимущество.
"Предполагается, что MicroLED принесет преимущества с точки зрения энергоэффективности и яркости, но еще предстоит выяснить, как они будут улучшены при реальном использовании", — отмечают аналитики.
Если Apple действительно представит эту новую технологию, она начнет их производство в следующем году, но выпустит продукт в 2025 году.
Аналитики также считают, что размер экрана увеличится с 1,9 дюйма до 2,1 дюйма.
"Ожидается, что 2,1-дюймовый дисплей будет иметь разрешение около 325 PPI, что значительно меньше, чем то, что мы видим в смартфонах, но соответствует текущему Apple Watch Ultra", — добавили эксперты.
Напомним, в сентябре прошлого года компания Apple провела презентацию новых гаджетов. Среди них — новая линейка Apple Watch, которая включает обновленные часы Series 8 и их бюджетную версию SE, а также часы Ultra для путешественников и спортсменов.