Новые Apple Watch Ultra резко подскочат в цене

Вероятно, у смарт-часов будет новый дисплей

Apple Watch Ultra, которые компания Apple представила в прошлом году, имеют самый большой дисплей среди всех часов американского техногиганта. Следующая версия гаджета будет оснащена новой технологией, что сделает его гораздо дороже.

Об этом пишет Forbes.

Что известно

Аналитики утверждают, что следующий Apple Watch Ultra будет иметь больший дисплей, используя другую технологию MicroLED вместо OLED. Плохая новость заключается в том, что новый дисплей может стоить намного дороже, а это будет означать, что цена Apple Watch Ultra возрастет.

"Мы понимаем, что дисплей MicroLED будет стоить более чем в 5 раз больше, чем OLED-панель LTPO в текущем часах Ultra. Скорее всего, это будет означать, что Apple создаст новый ценовой уровень выше уровня в 799 долларов. Это также указывает на то, что Apple вряд ли будет использовать MicroLED в iPhone в ближайшее время", — говорят аналитики.

MicroLED имеет преимущества с точки зрения яркости, что особенно полезно для часов, предназначенных для использования на открытом воздухе. При ярком солнечном свете легко просматривается экран, и это реальное преимущество.

"Предполагается, что MicroLED принесет преимущества с точки зрения энергоэффективности и яркости, но еще предстоит выяснить, как они будут улучшены при реальном использовании", — отмечают аналитики.

Если Apple действительно представит эту новую технологию, она начнет их производство в следующем году, но выпустит продукт в 2025 году.

Аналитики также считают, что размер экрана увеличится с 1,9 дюйма до 2,1 дюйма.

"Ожидается, что 2,1-дюймовый дисплей будет иметь разрешение около 325 PPI, что значительно меньше, чем то, что мы видим в смартфонах, но соответствует текущему Apple Watch Ultra", — добавили эксперты.

Напомним, в сентябре прошлого года компания Apple провела презентацию новых гаджетов. Среди них — новая линейка Apple Watch, которая включает обновленные часы Series 8 и их бюджетную версию SE, а также часы Ultra для путешественников и спортсменов.