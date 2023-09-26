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Платформа X признана крупнейшим источником российской дезинформации

26 сентября 2023 14:28
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Платформа X признана крупнейшим источником российской дезинформации
Логотип онлайн-платформы X Илона Маска. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Европейский Союз обнародовал отчеты об успехах различных онлайн-платформ в борьбе с дезинформацией. X Илона Маска был признан крупнейшим источником распространения российской пропаганды.

Об этом сообщает издание REUTERS.

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Разнообразные компании и онлайн-платформы предоставили ЕС свои данные по борьбе с фейковыми новостями в рамках кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией.

К примеру, Google за первые 4 месяца этого года закрыл более 400 каналов, которые распространяли российскую дезинформацию. Meta тем временем расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

А вот компания X вышла из добровольного кодекса еще в мае. Однако согласно Закону о цифровых услугах (DSA) продолжает считаться "очень большой онлайн-платформой", поэтому на нее в любом случае распространяются более строгие правила по контенту.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова призвала крупные компании и платформы усилить свои меры по борьбе с дезинформацией, назвав ее "многомиллионным российским оружием массовых манипуляций".

"Российское государство вступило в войну идей, чтобы испачкать наше информационное пространство полуправдой и ложью, чтобы создать ложное представление о том, что демократия ничем не лучше автократии", — сказала она на пресс-конференции.

В преддверии европейских выборов ожидается активизация российской пропаганды, направленной на западную аудиторию — в частности, выборы в Словакии 30 сентября. И это тоже подливает масла в огонь.

Тем временем компания X, похоже, бороться с пропагандой не намерена.

"Господин Маск знает, что он не соскочил с крючка, покинув кодекс практики, потому что теперь у нас есть Закон о цифровых услугах, который полностью выполняется. Поэтому мой месседж для Twitter: вы должны придерживаться жесткого закона, и мы будем следить за тем, что вы делаете", — сказала Вера Юрова.

Напомним, в США будут расследовать дело об отказе Илона Маска в предоставлении доступа к Starlink.

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