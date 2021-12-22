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Первое в мире SMS-сообщение продали на аукционе за 107 тысяч евро: что там написано

Техно
22 декабря 15:08
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Его прислал 22-летний программист Нил Папворт 3 декабря 1992 года
Первое в мире SMS-сообщение продали на аукционе за 107 тысяч евро: что там написано

Первое в мире SMS-сообщение, которое было отправлено в 1992 году, продали на аукционе, проходившем во Франции, за 107 тысяч евро. Оно содержало приветствие на 15 знаков: "Merry Christmas".

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Aguttes.

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Первое в мире SMS-сообщение

Сообщение с текстом "С Рождеством" (Merry Christmas) было отправлено в сети Vodafone.

Его прислал 22-летний программист Нил Папворт 3 декабря 1992 года директору Vodafone Ричарду Джарвису.

"NFT и связанный с ним смарт-контракт предоставляют исключительное право собственности на этот исторический цифровой артефакт", - говорится в сообщении.

Торги организовал аукционный дом Aguttes. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Он стал обладателем цифровой копии сообщения - NFT-токена.

"В 1992 году я даже не представлял, что текстовые сообщения станут настолько популярными, что это приведет к появлению эмодзи и приложений для обмена сообщениями, которыми пользуются миллионы людей. Недавно я сказал своим детям, что я отправитель первого сообщения. Оглядываясь назад, я вижу, что это рождественское послание стало поворотным моментом истории мобильной связи", - рассказал сам Папворт.

Он признался позже, что он и его команда были под давлением перед Рождеством и стремились создать новую систему связи, которая позволила бы пользователям писать друг другу короткие текстовые сообщения. Отправка короткого "С Рождеством" оказалась поворотным моментом в развитии технологий мобильной связи.

"Добавив Рождественское послание к строкам кода нового протокола обмена мобильными сообщениями, он заложил основу для системы, которая объединяет людей в мире, где человеческие взаимодействия все чаще происходят в цифровой сфере", - отметили на сайте.

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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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