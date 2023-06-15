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Первый космический завод: лекарства будут производить в невесомости

15 июня 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Первый космический завод: лекарства будут производить в невесомости
Космический завод по изготовлению лекарства в невесомости. Фото: Varda
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американская компания Varda запустила на околоземную орбиту первый космический завод. Несмотря на то, что он размером всего 70 см, аппарат будет работать как фармацевтическая фабрика для изготовления компонентов лекарства в невесомости.

Об этом сообщает New Atlas.

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Первый космический завод

Так, команда ученых запустила в космос небольшой фармацевтический завод для качественного изготовления компонентов лекарственных препаратов. В условиях невесомости жидкость не образует комков и не опускается на дно, что позволяет получить вещества в кристаллических формах с высокой точностью. Также обеспечивается полная стерильность, чего невозможно добиться на Земле.

Отмечается, что космическая фабрика будет вращаться на высоте более 1 тыс. км более месяца, после чего сможет вернуться на Землю. При спуске зонд будет разгоняться до скорости более 31 000 км/ч, а затем совершит мягкую посадку около 270 км/ч. Синтезированные на борту лекарственные препараты не пострадают от строгих условий полета.

Ученые уверяют, что если эта миссия будет успешной, Varda в конце этого года начнет вторую. Компания рассчитывает получить множество заказов, чтобы многократно запускать космические заводы на орбиту. Кроме того, ученые также надеются создать постоянную фабрику на орбите, в которую при необходимости можно будет доставлять сырье, технику и оборудование.

Напомним, что компания Astroscale показала космического уборщика ELSA-M (End of Life Services by Astroscale-Multiple). Устройство планируют запустить в космос в 2025 году.

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