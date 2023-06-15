Первый космический завод: лекарства будут производить в невесомости

Космический завод по изготовлению лекарства в невесомости. Фото: Varda

Американская компания Varda запустила на околоземную орбиту первый космический завод. Несмотря на то, что он размером всего 70 см, аппарат будет работать как фармацевтическая фабрика для изготовления компонентов лекарства в невесомости.

Об этом сообщает New Atlas.

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Первый космический завод

Так, команда ученых запустила в космос небольшой фармацевтический завод для качественного изготовления компонентов лекарственных препаратов. В условиях невесомости жидкость не образует комков и не опускается на дно, что позволяет получить вещества в кристаллических формах с высокой точностью. Также обеспечивается полная стерильность, чего невозможно добиться на Земле.

Отмечается, что космическая фабрика будет вращаться на высоте более 1 тыс. км более месяца, после чего сможет вернуться на Землю. При спуске зонд будет разгоняться до скорости более 31 000 км/ч, а затем совершит мягкую посадку около 270 км/ч. Синтезированные на борту лекарственные препараты не пострадают от строгих условий полета.

Ученые уверяют, что если эта миссия будет успешной, Varda в конце этого года начнет вторую. Компания рассчитывает получить множество заказов, чтобы многократно запускать космические заводы на орбиту. Кроме того, ученые также надеются создать постоянную фабрику на орбите, в которую при необходимости можно будет доставлять сырье, технику и оборудование.

Напомним, что компания Astroscale показала космического уборщика ELSA-M (End of Life Services by Astroscale-Multiple). Устройство планируют запустить в космос в 2025 году.