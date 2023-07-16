Обновленная версия Apple Watch Ultra 2: что изменится

Смарт часы Apple Watch. Фото: google

В Apple Watch Ultra 2 появится обновление. Следовательно, разработчики планируют использовать 3D-печать при производстве умных часов.

Об этом сообщил аналитик и инсайдер Мин-Чи Куо.

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Обновленная версия Apple Watch Ultra 2

Такая технология предполагает изготовление некоторых титановых механических частей устройств, а также колесики Digital Crown и боковую кнопку.

По словам аналитика, данное внедрение сможет "уменьшить время производства и снизить себестоимость продукции".

Сообщается, что первый гаджет с новыми деталями должен выйти уже осенью. Если обновление воспользуется успехом, компания Apple применит его на других своих устройствах.

Напомним, Apple планирует добавить новые смайлики. Эти символы могут быть включены в спецификацию Emoji 15.1, утвержденную в сентябре 2023 года.

Компания Apple выпустила обновление для Shazam. Теперь он может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok.